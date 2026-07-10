Демонстрация дружбы между Трампом и Зеленским воодушевила Запад, – Bloomberg

Журналист Джонатан Тамари считает, что сейчас Трамп стремится заключить соглашение с Украиной о производстве дронов.

Динамика отношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом кардинально изменилась после их бурной ссоры в Овальном кабинете в прошлом году, пишет журналист Джонатан Тамари в статье для Bloomberg.

"Сейчас у Украины в запасе немало козырей. Она гораздо меньше зависит от США, когда речь идет о войне", – считает бывший сотрудник Госдепартамента Макс Бергманн.

Тамари отметил, что это стало очевидным, когда вчера Трамп и его украинский коллега встретились на саммите НАТО в Турции и вышли оттуда, обменявшись взаимными похвалами.

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"Он проделал потрясающую работу", – сказал президент США о Зеленском.

Трамп даже пообещал поделиться одной из самых ценных военных "жемчужин", заявив, что позволит Украине производить ракеты Patriot.

Правда, как сообщил журналист Джерри Дойл, существуют серьезные сомнения относительно того, насколько быстро и эффективно это произойдет.

В статье добавляется, что эта дружеская демонстрация воодушевила тех, кто надеялся, что Трамп может вновь присоединиться к мирным переговорам по Украине после нескольких месяцев, посвященных Ирану.

Она также показывает, как изменился ход войны с тех пор, как он впервые резко выступил против Зеленского в феврале 2025 года.

Бергман подчеркнул, что оборонное производство Киева, ударные дроны и способность защищаться от ударов дронов заслужили всемирное восхищение.

Автор статьи сообщил, что сейчас Трамп стремится заключить соглашение с Украиной о производстве дронов, а Европа вмешалась, чтобы обеспечить необходимое финансирование.

Европа утверждает, что Украина имеет преимущество, поскольку наносит удары вглубь России, поражая нефтеперерабатывающие заводы, что, по сообщениям, приводит к введению нормирования топлива и длинным очередям на заправках.

Тамари отметил, что в среду, 8 июля, Россия объявила о трехнедельном запрете на экспорт дизельного топлива, пытаясь справиться с ситуацией.

В то же время Трамп, который в начале своего президентства считал Украину слабой и зависимой страной, в среду высказался совсем иначе:

"Мы оказываем значительное давление на президента Путина. Не думаю, что ему нравится то, что происходит".

В публикации отмечается, что Украина, как и прежде, нуждается в помощи. Зеленский обратился с просьбой предоставить больше систем "Патриот", поскольку атаки баллистическими ракетами наносят тяжелые удары по украинцам.

В то же время журналист отметил, что, как всегда в случае с Трампом, теплые слова могут мгновенно превратиться в враждебность – или наоборот – практически без предупреждения. Но, по крайней мере, пока его изменчивое настроение играет на руку Зеленскому.

Встреча Зеленского и Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на совместной пресс-конференции с Зеленским президент США отметил, что хотел бы посетить Киев, но пока не знает, разрешит ли это сделать служба безопасности из-за войны. Он добавил, что вряд ли сотрудники Секретной службы были бы в восторге от этой идеи. Трамп предположил, что его поездка в столицу Украины возможна после окончания войны. По его словам, было бы хорошо посетить Киев без разрушений, потому что это очень красивый город.

Также мы писали, что Трамп поинтересовался у Зеленского, готов ли тот посетить Москву, как это предлагал сделать глава Кремля. В ответ на это президент Украины ответил, что "это сложно", поскольку "там много украинских дронов". Поэтому, по словам Зеленского, такой визит для него был бы опасен.

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