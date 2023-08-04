Когда речь идет о российских наемниках, надо держать руку на пульсе.

Пентагон сделал заявление о пребывании ЧВК "Вагнер" в Беларуси, в частности недалеко от границы Польши, которая является членом НАТО.

По данным "Европейской правды", представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга сказал, что сейчас из-за присутствия в Беларуси российских наемников неизбежных рисков для Польши и других стран НАТО нет.

Спикер Пентагона добавил, что лучше всего о ситуации на границе с Беларусью могут сказать представители Польши, но у США нет причин для корректировки расположения вооруженных сил.

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"Я не знаю ни о каких неизбежных рисках сейчас, когда речь идет о трансграничных операциях, но, опять же, когда речь идет о группе "Вагнера", я думаю, что мы все постоянно держим руку на пульсе", – заявил Райдер.

"Вагнер" в Беларуси

В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о перемещении группы наемников ЧВК "Вагнер" в сторону Сувальского коридора. Последний соединяет Польшу с государствами Балтии и отделяет территорию Калининградской области (РФ) и Беларуси.

Чиновник отметил, что Польша уже два последних года сталкивается с постоянными атаками на своей границе. В частности, в 2023 году было зафиксировано 16 тыс. попыток пересечения польско-белорусской границы нелегалами, которых заманивают (провоцируют) в Польшу президенты РФ и Беларуси – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Также говорилось, что более 100 наемников ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону Сувальского перешейка в Беларуси.

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