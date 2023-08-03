Они будут находиться в режиме немедленного реагирования.

Польская армия перебросила вертолеты к границе с Беларусью, пилоты без колебаний откроют огонь, если понадобится.

Об этом заявил генерал Марек Соколовский, пишет TVP. Боевые вертолеты из 1-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады будут находиться в режиме немедленного реагирования.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты, имеющие полное право на полеты, есть пилоты, которые еще со мной в Афганистане и в Ираке применяли авиационное вооружение и ракеты. Они опытные. Если что-то будет вызывать опасения, они без колебаний применят вооружение", - добавил Соколовский.

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Генерал отметил, что вертолеты будут базироваться в двух точках. "Уже сегодня была проведена предварительная разведка мест их дислокации. Проведены технические инструктажи в области авиации", - сказал он.

Напряжение на границе Польши и Беларуси

Напомним, на днях польские СМИ сообщили, что на территории страны заметили беларуские вертолеты. Власти Польши опровергли это, однако позднее признали, что те пересекли границу на низкой высоте.

После этого Польша, и ранее обеспокоенная присутствием наемников частной военной компании "Вагнер" в Беларуси, начала укреплять свои силы на границе.

В Беларуси назвали обвинения "надуманными" и сказали, что таким образом Варшава хочет "оправдать" наращивание военных сил.

Сегодня польский премьер Матеуш Моравецкий встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Сувалкском коридоре. Во время встречи он заявил, что число провокаций будет расти.

Науседа отметил, что часть "вагнеровцев" подошли к литовской границе, заняв позицию в районе Гродно.

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