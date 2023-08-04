Примерно 14 тысяч "вагнеровцев" находится в Африке, отметил Яковенко.

Частная военная компания "Вагнер" Евгения Пригожина сейчас имеет около трети личного состава от того количества, что было раньше. Большое количество ее наемников либо погибли, штурмуя Бахмут Донецкой области, либо подписали контракт с российской армией.

"Сейчас Пригожин пытается донабрать какую-то численность. Там две-три бригады максимум без бронетехники. Такими силами никуда они не могут идти. Они думают сейчас о двух вариантах своего применения. Какое-то количество людей сейчас занимается инструктированием беларуских коллег, а какая-то часть нацелена на дальнейшее освоение бандитскими методами богатств Африки", – пояснил в эфире телеканала Freedom российский журналист, политолог и социолог Игорь Яковенко.

Эксперт отметил, что во время недавнего саммита Россия-Африка Пригожин пытался расширить свое влияние в регионе и получить новые контакты среди тех, кто посетил это мероприятие. Всего, по словам Яковенко, "на крючке" у главаря "вагнеровцев" около 13 стран.

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"Примерно 14 тыс. "вагнеровцев" находится в Африке. Очевидно, это число будет расширяться. Это и накопление сил, и попытка наполнить казну, поскольку тех полутора триллионов в год, которые Пригожин получал из российского бюджета, больше не будет. По оценкам экспертов он может получить в Африке около 4 млрд долларов", – резюмировал Яковенко.

Деятельность ЧВК"Вагнер"

Пригожинская ЧВК "Вагнер" принимала активное участие в войне России против Украины. В частности, эта компания положила тысячи людей в течение нескольких месяцев штурмов Бахмута Донецкой области. После того, как они якобы полностью захватили город (хотя военные ВСУ утверждают, что это не так, и определенный участок Бахмута так и не был оккупирован), наемники Пригожина ушли из города.

В июне главарь ЧВК "Вагнер" устроил довольно короткий мятеж в России с походом на Москву, сбитием российской авиации и "захватом" Ростова. После него "вагнеровцев" и самого Пригожина отослали в Беларусь. Несмотря на это, время от времени самолет Пригожина появляется в России, а сам он успел засветиться на саммите Россия-Африка.

В июле Пригожин объявил об официальном прекращении набора наемников в ряды ЧВК "Вагнер". Несмотря на это, в России до сих пор вербуют бойцов. В частности, такие мероприятия возобновились в православном спортивном клубе "Десантник" в Омске и одном из пунктов ЧВК "Вагнер" Новосибирске.

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