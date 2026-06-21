Публичная ссора стала драматическим поворотом в отношениях между Трампом и Мелони, – FT

Политолог Джованни Орсина предполагает, что спор с президентом США в целом создаст "положительный имидж" для Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони долгое время была самым преданным европейским союзником Дональда Трампа, воздерживаясь от любой резкой публичной критики президента США, несмотря на все более возмутительные провокации, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что теперь Мелони отказалась от своего осторожного уважительного отношения.

"В ожесточённой словесной перепалке в социальных сетях она ответила ударом на удар, раскритиковав поведение Трампа по отношению к его союзникам и обвинив его в потакании врагам США и Запада", – говорится в публикации.

Видео дня

Издание предполагает, что причиной гнева премьер-министра Италии стало то, что в пятницу, 19 июня, президент США Дональд Трамп заявил итальянскому журналисту, что Мелони якобы "умоляла" его сфотографироваться с ней во время недавнего саммита G7 во Франции.

Политолог из римского университета Luiss Джованни Орсина заявил, что эти высказывания являются "абсолютно неприемлемыми" для премьер-министра, которая позиционирует себя как "политика, защищающая честь и интересы Италии".

"Эта атака носила личный характер и свидетельствовала об отсутствии уважения. Но она не рассматривает это как какое-то мелкое личное дело. Это вопрос чести, а честь для националиста носит политический характер. Это как будто он каким-то образом оскорбил итальянский флаг", – пояснил политолог.

В статье отмечается, что ответ Мелони в видео в социальных сетях, в котором она заявила, что отчет Трампа об их встрече на саммите был "полностью вымышленным", появилась в то время, когда итальянская премьер-министр готовится к предвыборной борьбе, в которой её тесные отношения с президентом США становятся всё большим политическим бременем.

"Трамп является токсичной фигурой для избирателей в Европе, даже среди правых. Присоединение к антитрамповскому лагерю сейчас может принести ей определенные преимущества на выборах", – считает бывший посол Италии при НАТО Стефано Стефанини.

Издание отмечает, что в субботу Трамп высказался в Truth Social, чтобы еще раз подчеркнуть свое утверждение о том, что Мелони "раз за разом просила сфотографироваться со мной" на саммите G7, при этом жалуясь на отказ Рима разрешить американским военным использовать итальянские авиабазы для бомбардировки Ирана.

Мелони ответила, посоветовав ему беспокоиться о собственных рейтингах, которые резко упали.

"Что касается моей популярности, то дружба с вами, безусловно, ей не способствовала", – заявила премьер-министр Италии.

Более того, она добавила, что её популярность не должна беспокоить Трампа, и посоветовала главе Белого дома "сосредоточиться на своей".

Хотя внешняя политика редко становится центральной темой итальянских выборов, по мнению Орсины, этот спор в целом создаст "позитивный имидж" для Мелони, подарив "луч надежды" в нежелательной конфронтации, которой она "отчаянно пыталась избежать".

"Небольшая женщина-лидер гораздо менее влиятельной страны, противостоящая тирану – это замечательная история", – добавил политолог.

Как отмечает издание, эта публичная ссора стала драматическим поворотом в отношениях между двумя лидерами, которых объединяли сильные идеологические симпатии и которые изначально наладили тесные связи благодаря искреннему энтузиазму Мелони по поводу националистической политики Трампа.

Примечательно, что Мелони была единственным европейским лидером, посетившим церемонию инаугурации второго срока Трампа, и президент щедро выразил похвалу в адрес итальянской премьер-министрши, назвав её "фантастической женщиной", "одной из настоящих мировых лидеров" и "очень красивой".

Однако эти тесные отношения принесли мало пользы итальянцам, чей экспорт пострадал от пошлин, введенных Трампом против ЕС.

Издание отметило, что именно американо-израильский удар по Ирану подверг эти отношения серьезному давлению, поскольку итальянцы ощущали на себе экономические последствия стремительного роста цен на энергоносители.

Дипломатический аппарат Италии сейчас работает на полную мощность, пытаясь ограничить негативные последствия или отговорить Трампа от принятия ответных мер против Италии.

Трамп и Мелони: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Мелони опровергла слова Трампа о том, что она якобы "умоляла" его о совместном фото. Премьер-министр Италии рассказала, что была "ошеломлена" словами президента США. Она подчеркнула, что ни она лично, ни Италия "никогда не умоляют". Примечательно, что в защиту премьер-министра публично выступили некоторые члены итальянского правительства. В частности, министр иностранных дел Антонио Таяни назвал высказывания Трампа "серьезными и оскорбительными для всей Италии" и отменил запланированный на воскресенье визит в США.

Также мы писали, что заочная ссора Мелони и Трампа активно обсуждается в итальянской прессе. Газета Libero опубликовала редакционную статью под заголовком: "Дональд Трамп – идиот". В ней автор критикует президента США Дональда Трампа за его нападки на Джорджию Мелони. В статье отмечается, что совсем недавно встреча двух лидеров воспринималась как восстановление хороших отношений после периода охлаждения, но Трамп разрушил этот позитив своей "огромной ложью", которая выглядит абсурдной и смехотворной.

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