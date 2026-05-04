Мелони призвала Европу усилить безопасность на фоне решений Трампа

Европа должна увеличить свои возможности реагирования, заявила Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости укрепления обороноспособности Европы после сигналов со стороны США о возможном сокращении военного присутствия на континенте.

Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, она подчеркнула, что Европа должна увеличить свои возможности реагирования, пишет CNN.

"Я не могу сказать вам, что произойдет. США уже некоторое время обсуждают свой уход из Европы, поэтому я считаю, что мы должны укрепить нашу безопасность и увеличить наши возможности реагирования", – заявила Мелони.

Поводом для таких заявлений стали слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американских войск в Италии и Испании. Мелони отметила, что не поддерживает такой подход:

"Это выбор, который зависит не от меня, и я лично с ним не согласна".

Мелони также прокомментировала обвинения со стороны США в адрес Италии и Испании, которые не поддержали американо-израильскую кампанию против Ирана. По ее словам, Рим выполняет свои обязательства: "Я не считаю некоторые из сказанных о нас слов правдой".

Заявления Трампа в адрес Европы

Ранее Трамп также объявил о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии после критики со стороны канцлера страны Фридриха Мерца по поводу политики Вашингтона в отношении Ирана. Эти шаги стали очередным сигналом напряженности в отношениях между США и европейскими союзниками по НАТО.

Президент США неоднократно заявлял, что американские силы несут основную нагрузку по обеспечению безопасности Запада, особенно на фоне войны России против Украины.

