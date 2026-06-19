'Италия и я никогда не умоляем': Мелони отреагировала на заявление Трампа

Премьер-министр Италии добавила, что была "ошеломлена" словами президента США.

Спор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони резко обострился в пятницу, 19 июня, после того, как президент США заявил, что премьер-министр Италии "умоляла" его сфотографироваться с ней на саммите G7 в начале этой недели, сообщает Politico.

Издание сообщило, что во время телефонного разговора с итальянскими СМИ в четверг вечером, 18 июня, Трамп сказал, что Мелони "видимо, была рада, что я с ней поговорил. Я не был обязан этого делать".

Он добавил, что "она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не согласился, но мне стало её жалко".

Видео дня

Отмечается, что эти замечания, похоже, противоречат недавним заверениям премьер-министра о том, что её отношения с президентом остаются такими же хорошими, как и раньше.

Издание отмечает, что в резком видео, опубликованном в социальных сетях, Мелони назвала заявление Трампа "абсолютно выдуманным", отметив: "Италия и я никогда не умоляем".

Премьер-министр Италии добавила, что была "ошеломлена" словами президента и что "хотя это происходит не впервые… жаль, что [Трамп] не проявляет такой же решимости в борьбе с врагами Запада".

В статье говорится, что лидеры двух стран несколько раз встречались во время трёхдневного саммита G7 в Эвиане – впервые после их публичной перепалки в апреле, когда премьер-министр Италии назвала нападки Трампа на Папу Льва "неприемлемыми", что побудило американского президента заявить, что Мелони "уже не тот человек", которого он когда-то знал.

Издание отметило, что один итальянский дипломат охарактеризовал первую личную встречу Мелони и Трампа, состоявшуюся в кулуарах ужина G7 в понедельник вечером, как "встречу для выяснения отношений".

Во вторник, 16 июня, на полях одного из круглых столов "Большой семерки" председатель Европейского совета Антониу Коста пошутил, что, похоже, они "снова стали друзьями". Трамп ответил: "Меня бросили", чем вызвал смех у Мелони, которая сказала: "Нет, это не так".

Примечательно, что во время заключительной пресс-конференции "Большой семерки" в среду, 17 июня, Мелони заверила журналистов, что ее отношения с Трампом "остались прежними".

"Дональд Трамп и я – два человека с довольно сильными характерами, которые отстаивают национальные интересы своих стран. Нам нет нужды что-то объяснять, когда мы в чем-то не согласны, ведь в конечном итоге каждый из нас понимает точку зрения другого", – сказала Мелони.

Издание отметило, что другие члены итальянского правительства публично выступили в защиту своего премьер-министра.

"Кто нападает на Джорджию Мелони, тот нападает на всех нас", – написал в соцсети X министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Добавляется, что министр иностранных дел Антонио Таяни осудил высказывания Трампа как "серьезные и оскорбительные для всей Италии", отменив запланированный на воскресенье визит в США.

Кроме того, министр обороны Гвидо Кросетто написал в X, что не может представить, чтобы Мелони просила кого-то сфотографироваться с ней, и выразил сожаление по поводу "отсутствия стиля" у Трампа.

Критика в адрес Мелони

Ранее УНИАН сообщал, что российский пропагандист Владимир Соловьев обрушился с оскорблениями на итальянском языке на премьер-министра Джорджию Мелони. По данным, Соловьев назвал Мелони "фашисткой", "сертифицированной идиоткой" и другими оскорбительными словами. В ответ на это Мелони в видео отметила, что "усердный пропагандист режима не может давать уроков ни по последовательности, ни по свободе". Она добавила, что "мы, в отличие от других, не имеем ниточек, не имеем хозяев и не выполняем приказов".

Также мы писали, что Мелони встала на защиту Папы Римского после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет видеть во главе Католической церкви человека, который считает нормальным, что Иран обладает ядерным оружием. Премьер-министр Италии назвала высказывания Трампа в адрес понтифика "неприемлемыми". По ее мнению, вполне естественно, что Папа Римский призывает к миру и осуждает любые формы войны. Примечательно, что Папа Римский Лев XIV раскритиковал войну в Иране и заявил, что она подпитывается "манией всемогущества".

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