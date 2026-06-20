Трамп и Мелони устроили заочную ссору на весь мир

Президент США утверждает, что глава итальянского правительства "умоляла" его сфотографироваться вместе.

Заочная перепалка между лидерами Италии и США перешла во второй раунд. Дональд Трамп повторил свое утверждение о том, что Джорджия Мелони якобы просила у него совместное фото.

"Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время саммита G7 во Франции раз за разом просила сфотографироваться со мной", – написал он в социальной сети Truth Social.

При этом Трамп заявил, что сейчас рейтинг популярности Мелони в Италии якобы низкий из-за того, что она отказала США в использовании итальянских аэродромов во время военной операции против Ирана.

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"И это несмотря на то, что США ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других "так называемых" союзников по НАТО. Теперь, после того как Соединенные Штаты военным путем победили Иран, она хочет снова подружиться, чтобы "поднять свои рейтинги". Нет, спасибо!!!" – добавил Трамп.

Это заявление президента США не осталось незамеченным. Мелони обвинила Трампа в "необоснованных" и "бессмысленных нападках".

"Что касается моей популярности – дружба с вами точно не способствовала ей, и она не зависит от наших отношений. Моя популярность основана на способности защищать национальные интересы Италии, и именно это я всегда делала", – написала она в своем Instagram.

Премьер-министр Италии подчеркнула, что использование американских военных баз в Италии регулируется определенными соглашениями.

"Италия остается суверенным государством. В любом случае, моя популярность – не ваше дело. Советую вам сосредоточиться на своей", – добавила Мелони.

Заочная перепалка между Мелони и Трампом активно обсуждается в итальянской прессе. Так, газета Libero вышла сегодня с редакционной статьей под заголовком "Дональд Трамп – идиот".

Автор прямо и без компромиссов критикует президента США Дональда Трампа за его нападки на Джорджию Мелони. Автор статьи, главный редактор газеты Алессандро Саллюсти, подчеркивает, что еще совсем недавно встреча двух лидеров воспринималась как восстановление хороших отношений после периода охлаждения. Вместо этого Трамп разрушил этот позитив своей "огромной ложью", которая выглядит абсурдной и смехотворной.

"Жаль это говорить, но я не нахожу, и, возможно, нет другого способа сказать: Дональд Трамп – идиот. Точка", – пишет журналист.

По мнению Саллюсти, такое поведение свидетельствует об интеллектуальной неадекватности Трампа и его неспособности действовать в интересах общего трансатлантического блока.

Ссора Трампа и Мелони

Джорджия Мелони долгое время считалась одним из ближайших союзников Дональда Трампа в Европе. После победы Мелони на выборах 2022 года и переизбрания Трампа в 2024-м их отношения были теплыми. Мелони стала единственным европейским лидером, посетившим инаугурацию Трампа в 2025 году. Трамп неоднократно хвалил её как "фантастического лидера", "источник вдохновения" и "прекрасную молодую женщину". Оба политика разделяли схожие взгляды на миграцию, традиционные ценности и скептицизм в отношении части европейской политики.

Однако отношения резко охладели из-за разногласий по поводу войны с Ираном. Италия не оказала полной поддержки американским операциям (в частности, отказала в использовании базы Сигонелла), а Мелони публично назвала неприемлемыми нападки Трампа на Папу Льва XIV. Трамп выражал разочарование, заявляя, что думал, будто у Мелони есть "мужество", но "ошибся".

Кульминация конфликта наступила сразу после саммита G7 во Франции на этой неделе. Трамп в интервью итальянскому телевидению заявил, что Мелони "умоляла" его о совместном фото, и он согласился лишь из жалости. Мелони резко отреагировала, назвав это "полностью выдуманным" и заявив: "Ни я, ни Италия никогда не умоляют".

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