США начали новую серию ударов по Ирану

США заявили, что их вооруженные силы готовы защищать свободу судоходства.

В воскресенье вооруженные силы США нанесли Ирану очередные удары, направленные на ослабление способности страны атаковать гражданские суда, проходящие через Ормузский пролив. Об этом сообщило Центральное командование США.

По словам военных, удары начались в 17:00 по нью-йоркскому времени в воскресенье.

Накануне Вашингтон и Тегеран опубликовали противоречивые заявления о том, остается ли Ормузский пролив открытым для судоходства.

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В то же время Reuters сообщило, что Иран намерен создать постоянную систему взимания сборов в проливе, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, а также предупредил суда не заходить туда без его разрешения.

Поздно вечером в субботу Иран заявил, что закрыл водный путь после того, как произвел предупредительный выстрел, который попал в судно, двигавшееся по несанкционированному маршруту. Уже в воскресенье Иран сообщил, что вывел из строя второе судно.

В свою очередь в Индии заявили, что один из её граждан пропал без вести после нападения на контейнеровоз GFS Galaxy у побережья Омана. В Омане заявили, что 23 члена экипажа были спасены. Катар рекомендовал всем судам, включая прогулочные катера, рыболовные лодки и гидроциклы, приостановить деятельность.

Также США заявили, что их вооруженные силы готовы защищать свободу судоходства, несмотря на то, что они назвали "агрессией, преследованиями, угрозами и произвольными заявлениями" со стороны Ирана.

"Иран не контролирует пролив. Судоходство продолжается", - говорится в сообщении.

США и Иран - последние новости

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назвал месть за убийство своего отца "неизбежной". Это первое заявление, сделанное Хаменеи после похорон отца, на которых он так и не появился.

"Месть - воля нашего народа, и она неизбежно должна быть осуществлена. Этот вопрос не зависит ни от моего личного существования, ни от существования других должностных лиц. Будем мы здесь или нет, это произойдет", - заявил политик.

В то же время президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об Иране. По его словам, перемирие, достигнутое между обеими сторонами в прошлом месяце, закончилось.

"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились на это, но Соединенные Штаты четко дали им понять, что перемирие ЗАВЕРШИЛОСЬ!" - написал Трамп в своем посте на платформе Truth Social.

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