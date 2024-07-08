Орбан совершил неожиданный визит в Китай после аналогичных поездок на прошлой неделе в Россию и Украину, чтобы обсудить перспективы мирного урегулирования в Украине.

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал мировые державы помочь России и Украине возобновить прямой диалог и переговоры во время встречи в понедельник с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает AP.

Орбан совершил неожиданный визит в Китай после аналогичных поездок на прошлой неделе в Россию и Украину, чтобы обсудить перспективы мирного урегулирования в Украине.

Он похвалил "конструктивные и важные инициативы" Китая по достижению мира и назвал Пекин стабилизирующей силой в условиях глобальной турбулентности.

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Помимо России и Украины, окончание войны "зависит от решения трёх мировых держав: США, Европейского Союза и Китая", - написал Орбан в посте в Facebook, где он пожимает руку Си Цзиньпину.

Орбан встретился с Си Цзиньпином всего два месяца назад, когда он принимал китайского лидера в Венгрии в рамках европейского турне по трем странам, которое также включало остановки во Франции и Сербии.

Венгрия при Орбане наладила прочные политические и экономические связи с Китаем. В европейской стране находится ряд китайских заводов по производству аккумуляторов для электромобилей, и в декабре она объявила, что китайский гигант по производству электромобилей BYD откроет свой первый европейский завод по производству электромобилей на юге страны.

"Мирная миссия 3.0" - так Орбан подписал фотографию, опубликованную рано утром в понедельник на платформе социальных сетей X, на которой он изображен после того, как сошёл с самолета в Пекине. Его приветствовал заместитель министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин и другие официальные лица.

Его ранее необъявленный визит последовал за аналогичными поездками на прошлой неделе в Москву и Киев, где он предложил Украине рассмотреть возможность немедленного прекращения огня с Россией.

Его визит в Москву вызвал осуждение со стороны Киева и европейских лидеров.

"Число стран, которые могут вести переговоры с обеими воюющими сторонами, уменьшается", - сказал Орбан. "Венгрия постепенно становится единственной страной в Европе, которая может говорить со всеми".

Визит Орбана в Москву

Венгрия приняла на себя председательство в ЕС в начале июля, а президент России Владимир Путин предположил, что Орбан приехал в Москву в качестве высшего представителя Европейского совета. Несколько высокопоставленных европейских чиновников отвергли это предложение и заявили, что у Орбана нет мандата ни на что, кроме обсуждения двусторонних отношений.

Венгерский премьер-министр, которого многие считают имеющим самые теплые отношения с Путиным среди лидеров ЕС, регулярно блокировал, откладывал или ослаблял усилия ЕС по оказанию помощи Киеву и введению санкций против Москвы за ее действия в Украине. Он уже давно выступает за прекращение боевых действий в Украине, но не поясняет, что это может означать для территориальной целостности страны или будущей безопасности.

Такая позиция разочаровала союзников Венгрии по ЕС и НАТО, которые осудили действия России как нарушение международного права и угрозу безопасности стран Восточной Европы.

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