Вели переговоры в государственном пансионате Дяоюйтай.

В понедельник, 8 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай. Об этом он сообщил в соцсети Х.

В Пекине Орбан встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Они вели переговоры в государственном пансионате Дяоюйтай, пишет The New York Times со ссылкой на китайские информагентства.

Орбан описал поездку в Пекин как продолжение миссии за "мир" для Украины. "Помимо воюющих сторон, то, когда закончится российско-украинская война, зависит от США, Евросоюза и Китая. Поэтому после моих встреч с воюющими сторонами мы приехали в Пекин", – написал Орбан в Facebook.

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Отмечается, что объявляя о визите Орбана в Пекин, китайское официальное информационное агентство Синьхуа лишь сообщило, что Си Цзиньпин проведет с ним "углубленную дискуссию по вопросам, представляющим взаимный интерес". Последний раз лидеры встречались два месяца назад, когда председатель КНР посетил Будапешт в рамках попытки восстановить влияние Китая в Европе.

Визит Орбана в Китай происходит перед трехдневным саммитом НАТО в Вашингтоне, который начнется 9 июля.

Турне Орбана

7 июля УНИАН писал, что самолет скандального премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вылетел в Китай. Это произошло после визитов политика в Украину, РФ и Азербайджан.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал "мирные шаги" в отношении Украины. Также он посоветовал политикам "пристегнуть ремни". До этого премьер Венгрии посетил Киев, а затем Москву.

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