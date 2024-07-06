Венгрия резко отменила визит главы МИД Германии в страну.

Между Германией и Венгрией возник конфликт из-за визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву и его встречи с Владимиром Путиным. Как пишет Bloomberg, Венгрия резко отменила запланированный визит главы МИД Германии Анналены Бербок после того как немецкий канцлер Олаф Шольц обрушился с критикой на Орбана за визит в Москву.

"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой в Будапеште в понедельник для переговоров, но венгерское правительство отменило встречу в пятницу вечером, к удивлению немецкого правительства, по словам официального представителя в Берлине", - пишет издание.

Ранее в пятницу Шольц заявил журналистам, что Орбан не уведомил его заранее о своих планах на поездку. "Европейский совет с точки зрения внешней политики представляет Шарль Мишель, а не Венгрия", - сказал Шольц, имея в виду президента Европейского совета.

Видео дня

Мишель также сделал публичное предупреждение перед поездкой Орбана, чтобы дать понять, что премьер Венгрии не говорит от имени Брюсселя, после того как он не смог связаться с венгерскими официальными лицами и подтвердить поездку, сообщил один из источников.

Визит Орбана в Москву - что известно

В пятницу, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным. В то же время в Евросоюзе заявили, что Орбан осуществляет визит в Москву исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, и во время него не представляет Европейский союз.

При этом в Европе жестко отреагировали на этот визит Орбана.

Вас также могут заинтересовать новости: