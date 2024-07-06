Между Германией и Венгрией возник конфликт из-за визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву и его встречи с Владимиром Путиным. Как пишет Bloomberg, Венгрия резко отменила запланированный визит главы МИД Германии Анналены Бербок после того как немецкий канцлер Олаф Шольц обрушился с критикой на Орбана за визит в Москву.
"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой в Будапеште в понедельник для переговоров, но венгерское правительство отменило встречу в пятницу вечером, к удивлению немецкого правительства, по словам официального представителя в Берлине", - пишет издание.
Ранее в пятницу Шольц заявил журналистам, что Орбан не уведомил его заранее о своих планах на поездку. "Европейский совет с точки зрения внешней политики представляет Шарль Мишель, а не Венгрия", - сказал Шольц, имея в виду президента Европейского совета.
Мишель также сделал публичное предупреждение перед поездкой Орбана, чтобы дать понять, что премьер Венгрии не говорит от имени Брюсселя, после того как он не смог связаться с венгерскими официальными лицами и подтвердить поездку, сообщил один из источников.
Визит Орбана в Москву - что известно
В пятницу, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным. В то же время в Евросоюзе заявили, что Орбан осуществляет визит в Москву исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, и во время него не представляет Европейский союз.
При этом в Европе жестко отреагировали на этот визит Орбана.