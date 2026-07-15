Путин может использовать украинские дроны для провокации против НАТО, – Сикорский

Глава МИД Польши заявил, что Кремль может использовать украинские дроны для проведения операции "под чужим флагом", чтобы создать повод для новой эскалации.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить операцию "под чужим флагом", используя украинские дроны для провокации против страны-члена НАТО или даже собственной территории. Об этом он сказал во время визита в США, сообщает Polsat News.

По словам Сикорского, Варшава внимательно следит за действиями Кремля и не исключает сценария, при котором Россия попытается создать повод для эскалации.

"Путин даже сказал нечто подобное примерно месяц назад. Он заявил: если на нас нападет страна-член НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или на Россию, а затем ответить на такое нападение", – заявил глава польского МИД.

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Польский министр считает, что подобные методы уже неоднократно использовались авторитарными режимами в истории.

"Такие режимы всегда так поступают. Напомню о Гливицкой провокации 1939 года, когда агенты Абвера, переодетые в польских солдат, захватили радиостанцию на территории тогдашнего Рейха. Наше послание Владимиру Путину таково: мы знаем, что ты планируешь, не делай этого", – подчеркнул Сикорский.

В то же время он отметил, что, по его мнению, у России пока нет достаточных возможностей для прямого нападения на Польшу, однако она может прибегнуть к различным провокациям.

Угроза для Польши – последние новости

Ранее западные СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы предупредили польские власти о возможности вооруженной провокации со стороны России. По данным СМИ, в Москве могли рассматривать такой сценарий как способ проверить решимость НАТО в выполнении обязательств по коллективной обороне.

Сикорский предупредил о возможной провокации России против Польши. Он заявил, что у Варшавы есть разведывательные данные о планах Москвы, и призвал РФ не осуществлять враждебную деятельность.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что его страна готовится к "различным" сценариям на фоне все более активных дискуссий о возможной провокации со стороны России. Он предположил, что ближайшие месяцы могут оказаться "критическими".

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