Путин может использовать украинские дроны для провокации против НАТО, – Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить операцию "под чужим флагом", используя украинские дроны для провокации против страны-члена НАТО или даже собственной территории. Об этом он сказал во время визита в США, сообщает Polsat News.
По словам Сикорского, Варшава внимательно следит за действиями Кремля и не исключает сценария, при котором Россия попытается создать повод для эскалации.
"Путин даже сказал нечто подобное примерно месяц назад. Он заявил: если на нас нападет страна-член НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или на Россию, а затем ответить на такое нападение", – заявил глава польского МИД.
Польский министр считает, что подобные методы уже неоднократно использовались авторитарными режимами в истории.
"Такие режимы всегда так поступают. Напомню о Гливицкой провокации 1939 года, когда агенты Абвера, переодетые в польских солдат, захватили радиостанцию на территории тогдашнего Рейха. Наше послание Владимиру Путину таково: мы знаем, что ты планируешь, не делай этого", – подчеркнул Сикорский.
В то же время он отметил, что, по его мнению, у России пока нет достаточных возможностей для прямого нападения на Польшу, однако она может прибегнуть к различным провокациям.
Угроза для Польши – последние новости
Ранее западные СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы предупредили польские власти о возможности вооруженной провокации со стороны России. По данным СМИ, в Москве могли рассматривать такой сценарий как способ проверить решимость НАТО в выполнении обязательств по коллективной обороне.
Сикорский предупредил о возможной провокации России против Польши. Он заявил, что у Варшавы есть разведывательные данные о планах Москвы, и призвал РФ не осуществлять враждебную деятельность.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что его страна готовится к "различным" сценариям на фоне все более активных дискуссий о возможной провокации со стороны России. Он предположил, что ближайшие месяцы могут оказаться "критическими".