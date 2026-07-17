Латвия усиливает меры безопасности на огромном газохранилище и плотине из-за России

Премьер-министр страны попросил НАТО усилить противовоздушную оборону и увеличить численность союзных войск на земле.

Латвия усилила меры безопасности вокруг гидроэлектростанции, расположенной выше по течению от столицы Риги, и на огромном подземном газохранилище в связи с разведывательными данными, указывающими на угрозу со стороны России. Об этом Reuters сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс.

Отвечая на вопрос о том, где были усилены меры безопасности в ответ на угрозу, Кулбергс сказал: "Конечно, это касается газохранилищ, нашего энергетического сектора и компаний, и, безусловно, гидроэлектростанции".

Он заявил, что разговаривал с генсеком НАТО Марком Рютте и попросил альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность союзных войск на земле.

Видео дня

Премьер-министр также призвал к скорейшей интеграции в систему обороны НАТО системы противодействия беспилотникам, разрабатываемой в Латвии при содействии Украины.

По его словам, поскольку Россия сталкивается с неудачами в войне с Украиной, а ее руководство хочет "быстрой победы, поэтому потенциальная гибридная угроза стала больше, чем раньше", добавив:

"Возможно все".

Кулбергс раскритиковал такие страны ЕС, как Болгария, которые блокируют 21-й пакет санкций против России, который может ввести ограничения в отношении 250 физических и юридических лиц и ужесточить ограничения на российский сжиженный природный газ.

По его словам, вето на отдельные пункты пакета влечет за собой ответственность за гибель украинских солдат и мирных жителей.

"Бездействие в отношении "теневого флота" Москвы и ее продаж СПГ подпитывает российскую военную машину. А некоторые (европейские) страны на этом зарабатывают большие деньги. Вопрос в том, хотите ли вы зарабатывать деньги или хотите установить мир? Нельзя получить и то, и другое", - сказал он.

Угроза для европейских стран от РФ

Недавно лидеры Латвии, Литвы и Польши предупредили, что западные разведывательные агентства считают, что Россия планирует провокации и нападения на инфраструктуру в регионе.

В Нарве продолжается подготовка к строительству временного военного городка, где в 2027 году планируется разместить подразделение Сил обороны численностью до 150 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: