Болгарский премьер раскрыл детали своего разговора с Зеленским

Он заверил, что Болгария готова предложить Украине различные маршруты поставок газа.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита ЕС они обсудили углубление сотрудничества в энергетической сфере и возможное совместное производство беспилотников. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, у него состоялась "очень плодотворная встреча" с президентом Украины, которая касалась возможностей углубления сотрудничества, прежде всего в энергетике.

"Болгария предоставляет прекрасные возможности благодаря своему географическому положению, разветвленной сети газотранспортных и электрических сетей, а также соглашениям с соседними странами о доступе к их газовым системам и терминалам сжиженного газа. Все это вопросы, которые очень интересуют Украину", - рассказал Радев.

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Он заверил, что Болгария готова предложить Украине различные маршруты поставки газа, в частности, через Трансбалканский коридор, который сейчас не используется, но может работать в реверсном режиме и обеспечивать транспортировку значительных объемов газа на север и запад Европы.

Политик сообщил о предварительных договоренностях по производству дронов:

"Украина имеет большой опыт и разрабатывает передовые технологии в сфере беспилотников. Мы можем осуществить трансфер этих технологий в Болгарию и наладить совместное производство, что поможет модернизации болгарской армии".

Позиция Болгарии в отношении Украины

Ранее стало известно, что Болгария наложит вето на последний пакет санкций Европейского Союза против РФ, поскольку это может негативно сказаться на её экономике, а также из-за того, что правительство не соглашается с санкциями против российского епископа.

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