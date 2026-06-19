Зеленский поставил Лукашенко ультиматум и дал неделю на его выполнение

Зеленский скептически относится к заявлениям о том, что Лукашенко не хочет втягиваться в войну.

Если Александр Лукашенко не остановит работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые корректируют российские атаки дронов по Украине, то через неделю это сделают украинцы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Лукашенко – руководитель Беларуси, страны, которая является нашим соседом. Безопасность на границе для нас очень важна. Он прекрасно понимает, что мы уже взрослые ребята. Никто не обижается просто на слова, личные слова. Если это оскорбление моей страны – будем обижаться и не забудем", – отметил Зеленский.

Президент Украины скептически относится к заявлениям Лукашенко о том, что тот не хочет быть втянутым в эту войну.

Видео дня

"Здесь он должен быть честным, по крайней мере, перед своим народом, потому что не он может быть втянут в эту войну, а его страна может быть втянута Россией. Они с первых дней войны так и поступают", – сказал Зеленский.

По его словам, когда началась полномасштабная война, многие ракеты по Украине были запущены с территории Беларуси. Он отмечает, что не верит словам Лукашенко о том, что он не контролировал ситуацию, а действовала Россия.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Россия будет продолжать подталкивать Лукашенко к участию в этой войне, но Украина будет давать отпор.

"Не нужно лишних слов. У него на вышках стоят ретрансляторы. Российские, беларуские – какая нам разница. Вдоль двух приграничных с Украиной областей находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению", – сказал президент Украины.

По его словам, если Лукашенко не хочет участвовать в войне, пусть уберет эту технику.

"Я думаю, что недели будет достаточно, чтобы это сделать. Почему я говорю "недели"? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители. Ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы", – подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: Беларусь

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет войны, но готовится к ее началу.

По его словам, он хочет, чтобы беларуские военные были готовы воевать, ведь тогда их будут бояться, и никто не осмелится "напасть" на Беларусь.

Вас также могут заинтересовать новости: