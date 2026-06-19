Болгария наложит вето на новый пакет санкций ЕС против России, - премьер-министр страны

Болгария не согласна с санкциями в отношении высокопоставленных представителей Российской церкви.

Болгария наложит вето на последний пакет санкций Европейского Союза против РФ, поскольку это может негативно сказаться на ее экономике, а также из-за того, что правительство не соглашается с санкциями против российского епископа. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, передает Reuters.

Известно, что в понедельник ЕС расширил свой санкционный список, добавив 34 человека и 47 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, ее "теневым" флотом нефтяных и газовых танкеров, а также других субъектов, причастных к политическому вмешательству, а именно епископа Русской православной церкви.

"Существует значительный риск для деятельности компании "Лукойл". Мы хотим, чтобы её исключили из списка", - заявил Радев журналистам перед заседанием Европейского совета в Брюсселе, имея в виду российскую нефтяную компанию, которая является одним из крупнейших розничных продавцов моторного топлива в Болгарии и управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе.

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Также он упомянул о возможных перебоях с поставками запасных частей для Софийского метро и удобрений.

"Все эти вопросы придется решать в рамках органов, принимающих решения в ЕС. Каким образом эти санкции до сих пор остановили войну? И каким образом они вообще способствовали миру?" - спросил Радев.

Премьер-министр заявил, что Болгария не согласна с санкциями против высокопоставленных представителей Русской церкви.

"Эта война уже вышла за пределы окопов; она выходит за рамки экономики и энергетики, мы видим ее влияние на культуру и спорт, и теперь ей остаётся только охватить и религию", - подчеркнул Радев.

Однако он заявил, что Болгария не будет препятствовать совместным решениям ЕС по Украине.

"Мы будем поддерживать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС", - заверил политик.

Санкции против России - последние новости

Как писал УНИАН, впервые Евросоюз продлил санкции против России не на 6 месяцев, а сразу на 12. Решение было принято по итогам заседания Европейского совета, которое началось с участием президента Владимира Зеленского и продолжилось после его отъезда.

"Обсуждение по Украине завершено. Лидеры ЕС приняли выводы саммита по Украине и решили продлить действие санкций против РФ на 12 месяцев", - отметила пресс-секретарь президента Европейского совета Мария Томасик.

В то же время Reuters сообщало, что США могут возобновить санкции против РФ. Известно, что во время войны с Ираном администрация Трампа временно ослабила санкции в отношении российской нефти, чтобы помочь уязвимым экономикам справиться с энергетическим кризисом, однако ситуация может измениться.

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