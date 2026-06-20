Навроцкий пояснил свое решение лишить президента Зеленского ордена Белого Орла

Он считает, что Украина перешла "порог боли" Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал свое решение лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Как пишет газета Rzeczpospolita, Навроцкий считает, что Украина "перешагнула через болевой порог" поляков.

Он рассказал, что в XX веке Польша была свободной только 31 год, а остальное время находилась под властью других государств. В том числе, сопротивлялась советской оккупации.

"Мы знаем, что такое война и борьба за независимость. Мы знаем, что такое постсоветская, а сегодня и российская угроза. Но мы – гордая нация, и у нас есть свой болевой порог, когда дело касается вопросов, которые касаются нас и наших союзников. И этот болевой порог был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла", - сказал Навроцкий.

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Орден Белого Орла Владимира Зеленского – последние новости

Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий написал, что лишил Владимира Зеленского наивысшей государственной награды Польши, поскольку для подавляющего большинства поляков Украинская повстанческая армия остается формированием, ответственным за жестокие преступления против польских граждан во время Второй мировой войны. При этом в Украине одно из украинских воинских подразделений названо в честь УПА.

А после того, как польский президент объявил о своем решении лишить президента Украины высшей государственной награды Польши, Владимир Зеленский отправил орден Навроцкому. Сделал он это через частного украинского почтового перевозчика – "Новую почту".

В пояснении, которое Владимир Зеленский опубликовал в Телеграм, он написал, что Украина не будет сопротивляться решению Польши. Хотя и отметил, что орденом Белого Орла все еще награждена Катерина Вторая, Бенито Муссолини, а также Герхард Шредер.

Вслед за Зеленским от высоких польских наград отказались и другие украинские политики. В частности, президенты Виктор Ющенко и Леонид Кучма вернули Польше свои ордена Белого Орла.

А глава Офиса президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Орденом его наградил в прошлом году президент Польши.

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