Впрочем, в ОП понимали, что стоит ожидать первых шагов.

В Офисе президента знали, что сегодня по итогам первого дня саммита НАТО Украина не получит приглашения в Альянс.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, украинское политическое руководство осознавало, что стоит рассчитывать на первые шаги НАТО, которые и были сделаны.

"Мы осознаем, что никто, кроме Украины, не готов отвечать на эти вызовы и нести ответственность. Мы были сознательны, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа, отказ от ПДЧ и совет политической интеграции", - отметил Подоляк.

Саммит НАТО: что пообещали Украине

Саммит НАТО стартовал в Вильнюсе сегодня, 11 июля. Туда прибыл президент Зеленский. Впрочем, визит начался с довольно резких заявления украинского лидера.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский раздражен появлением неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита Организации Североатлантического договора (НАТО). В частности, сейчас без участия Украины в рамках саммита НАТО обсуждают "условия" для получения Украиной приглашения в будущем присоединиться к Альянсу без определенных временных рамок.

Затем с заявлениями в отношении Украины выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, главы государств и правительств стран-членов НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия относительно членства для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий.

В то же время Столтенберг сказал, что для приобретения членства важны реформы в секторе обороны и приведение украинской армии к взаимосовместимости с армиями Альянса. Других условий он не назвал.

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