В частности, в будущем страны-члены должны иметь согласие, чтобы отправить Украине приглашение для приобретения членства, а Украина должна будет соответствовать условиям.

Главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) согласились убрать требование о выполнении плана действия относительно членства для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге в рамках саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса, который проходит в Вильнюсе (Литва).

"Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились устранить требование для плана действий по членству. Это изменит путь Украины к членству от двухэтапного процесса к одноэтапному процессу", - подчеркнул Столтенберг.

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"Мы также четко прояснили, что мы пришлем приглашение для Украины присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и условия будут выполнены", - заявил генеральный секретарь Альянса.

Три элемента приближения Украины к НАТО

Генеральный секретарь Альянса отметил, что сегодня союзники согласовали пакет из трех элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО.

В частности, первый элемент - согласована новая многолетняя программа поддержки с целью создания возможности для перехода от советских доктрин и учебных программ на стандарты НАТО, с целью оказания помощи в перестройке сектора безопасности и обороны Украины, а также с целью удовлетворения критических потребностей Украины в топливе, оборудовании для разминирования, и медикаментах.

Кроме того, второй элемент - это начало Совета Украина-НАТО, который станет форумом для рассмотрения кризисный ситуаций, проведения консультаций и принятия решений. Встречи на заседаниях совета Украина-НАТО будут проходить на равных условиях между странами-членами и Украиной.

"Я с нетерпением жду инаугурационной встречи Совета завтра с президентом Зеленским", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что третий элемент, - это собственная формулировка относительно пути Украины к членству.

Сроки вступления в НАТО и условия

В то же время Столтенберг сказал, что для членства важны реформы в секторе обороны и приведение украинской армии к взаимосовместимости с армиями Североатлантического союза. Других условий он не назвал.

По его словам, ранее не было временных рамок для процесса обретения членства.

При этом Столтенберг сказал, что условия членства частично отражены в десятой статье Вашингтонского договора о создании НАТО. Он добавил, что именно союзники должны провести оценку, полноценно ли условия выполнены.

"Союзники сегодня согласовали твердое, единое и положительное сообщение для Украины о неизменной поддержке, но также положительное сообщение о дальнейшем движении к членству, и это включает в себя этот пакет практической поддержки, чтобы создать полную взаимосовместимость между Вооруженными силами Украины и силами НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что вдобавок к этому, союзники оказывают Украине значительную военную поддержку, потому что наиболее срочная задача сейчас заключается в обеспечении победы Украины.

Также Столтенберг отметил, что ожидает встречи с Зеленским сегодня вечером до завтрашнего инаугурационного заседания Совета Украина-НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе - приглашение Украины в Альянс

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский раздражен появлением неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита Организации Североатлантического договора (НАТО). В частности, сейчас без участия Украины в рамках саммита НАТО обсуждают "условия" для получения Украиной приглашения в будущем присоединиться к Альянсу без определенных временных рамок.

Ранее, в соответствии с решением саммита НАТО в Бухаресте от 2008 года, в Альянсе отстаивали позицию, что следующим шагом Украины на пути вступления должен быть план действий по членству.

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