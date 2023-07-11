В этой связи, как считает президент, это значит, что "остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией".

Президент Украины Владимир Зеленский раздражен появлением неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Президент подчеркнул, что Украина тоже заслуживает уважения.

"Сейчас, на пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", - отметил Зеленский.

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"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая - то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины... это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", - подчеркнул глава государства.

В этой связи, как считает президент, это значит, что "остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией".

"А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что неопределенность - это слабость. Он намерен откровенно обсудить это на саммите.

Вступление Украины в НАТО-последние новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает от лидеров стран-членов Альянса на четкий и позитивный сигнал о приближении Украины к членству в организации. По его словам, текст финального коммюнике относительно движения Украины к будущему членству будет согласован и обнародован позже сегодня "в течение часов".

Он ожидает, что на саммите Альянса должны принять решение об устранении требования о выполнении плана действий по членству в НАТО, чтобы превратить двухэтапный процесс приобретения членства в одноэтапный для Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украину пригласят в НАТО на следующем саммите Альянса. Он состоится в 2024 году в Вашингтоне.

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