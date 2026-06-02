Столтенберг заявил об обострении отношений внутри НАТО и рисках для Альянса, – Bloomberg

По его словам, главной задачей НАТО по-прежнему является сохранение единства между Северной Америкой и Европой, однако существуют границы, которые нельзя переступать.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения между США и европейскими союзниками в рамках Альянса становятся все более сложными для управления. В интервью Bloomberg в Осло он отметил, что не стал более оптимистичным в отношении будущего НАТО по сравнению с периодом, когда покинул пост в 2024 году.

"Я не более оптимистичен сейчас, чем два года назад, если уж на то пошло – ситуация даже движется в худшем направлении", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что главной задачей НАТО остается сохранение единства между Северной Америкой и Европой, однако существуют границы, которые нельзя переступать.

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"Я по-прежнему считаю, что задача – держать Северную Америку и Европу вместе, но есть пределы того, что мы должны принимать", – заявил он.

Отдельно Столтенберг раскритиковал идею давления США на союзников, в частности в отношении Дании и Гренландии, назвав такие угрозы неприемлемыми.

Бывший генсек НАТО также сравнил Альянс с "браком", который требует постоянного обновления договоренностей между партнерами. В то же время он выразил убеждение, что НАТО продолжит существовать, поскольку это выгодно как Европе, так и США:

"Сильное НАТО полезно для США, а НАТО делает Европу более безопасной".

Столтенберг также обратил внимание на то, что, несмотря на политические разногласия, в США сохраняется общая поддержка Альянса, хотя критика со стороны американского руководства усиливается. Отдельно он упомянул о росте оборонных расходов союзников и изменениях в подходах к безопасности в Европе, подчеркнув, что континент все еще недостаточно "психологически готов" к масштабной войне.

Последние заявления Столтенберга по поводу НАТО

Ранее экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что раскол между США и Европой является самым глубоким за очень долгое время. По его словам, Альянс не сможет обойтись без США, а ЕС не может заменить Альянс.

Также Столтенберг в своих мемуарах признался, что в 2021 году обсуждал с российскими властями вывод войск НАТО из стран Восточной Европы и планы создания "буферной зоны" в странах Балтии. Речь шла о том, что он вел переговоры с Кремлем, о которых страны Балтии даже не догадывались.

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