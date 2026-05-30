Bloomberg: Падение дрона РФ в Румынии обнажило критическую проблему НАТО

После инцидента в Румынии эксперты и политики заговорили о серьезных пробелах в системах обнаружения и перехвата дронов на восточном фланге НАТО.

Падение российского ударного беспилотника на жилой дом в Румынии стало очередным сигналом о том, что Европа остается уязвимой перед современной войной дронов, несмотря на более чем четыре года боевых действий у границ ЕС и НАТО, пишет Bloomberg.

В результате инцидента в портовом городе Галац, расположенном примерно в 20 километрах от украинской границы, ранения получили женщина и ее 14-летний ребенок. Румынские власти назвали происшествие "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны Москвы.

Впрочем, за последние годы вторжения беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО превратились в регулярное явление. Румыния с начала полномасштабной войны зафиксировала уже 47 таких случаев. Подобные инциденты также происходили в Польше, Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что ситуация демонстрирует серьезные пробелы в обороне восточного фланга Альянса:

"Задержки в усвоении уроков за последние четыре года и нехватка военного и технологического оборудования создают уязвимость, которую необходимо немедленно устранить".

Старые системы не успевают за новой войной

Одной из главных проблем является то, что современные ударные дроны летают на малых высотах и часто остаются незаметными для традиционных радаров.

Румынские военные сообщили, что беспилотник, упавший в Галаце, был обнаружен радарами, после чего в воздух поднялись истребители F-16. Однако аппарат снизился настолько низко, что фактически избежал перехвата.

Временный премьер-министр Румынии Иллие Боложан признал, что возможности страны остаются ограниченными. Он заявил:

"Реакция Румынии на оборону была ограничена уровнем оборудования".

Кризис доверия

Эксперты предупреждают, что проблема выходит далеко за пределы военных технологий. Она затрагивает доверие граждан к гарантиям безопасности НАТО.

Юлия Джоя, директор Черноморской программы вашингтонского Института Ближнего Востока, считает, что регулярные проникновения российских дронов ставят неудобный вопрос перед Альянсом.

"Если российские беспилотники могут неоднократно входить в воздушное пространство Румынии, достигать населенных пунктов и все равно избегать перехвата, граждане неизбежно спросят, действуют ли гарантии безопасности НАТО на практике", – отметила она.

Страны восточного фланга уже начали ускоренно модернизировать защиту. Польша создает масштабную интегрированную систему борьбы с дронами. Латвия планирует развернуть специальные антидроновые подразделения на границе. Литва и Эстония меняют законодательство, чтобы операторы критической инфраструктуры могли самостоятельно сбивать или глушить беспилотники.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после инцидента заявила, что это "очередная красная линия", которая была пересечена, а канцлер Фридрих Мерц подчеркнул необходимость усиления восточного фланга НАТО.

Эксперты предупреждают, что война в Украине стала полигоном для стремительного развития беспилотных технологий. Россия и Украина постоянно совершенствуют свои дроны, а традиционные системы ПВО все чаще оказываются слишком дорогими или неэффективными для борьбы с дешевыми беспилотниками.

Инцидент в Румынии – главные новости

29 мая российский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац. Он попал в крышу дома и взорвался, двое жителей получили ранения.

На фоне этого события Румыния высылает главного консула и закрывает консульство в Констанце.

Аналитики военного портала Defence Express пишут, что удар российского "Шахеда" по какому-либо гражданскому объекту в Румынии был лишь вопросом времени. Однако Румыния, как член НАТО, имеет хорошо подготовленную систему ПВО и обладала всеми возможностями сбить дрон.

