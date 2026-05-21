НАТО не сможет выжить без США: Столтенберг объяснил, почему Евросоюз не заменит альянс

Раскол между США и Европой является самым глубоким за очень долгое время. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что альянс не сможет обойтись без США и в то же время подчеркнул, что ЕС не может заменить альянс. Об этом он заявил в программе Agenda Special, цитирует SVT.

По мнению политика, альянс в его нынешнем виде не выживет без США.

"Нет, не то НАТО, которое мы знаем уже почти 80 лет, ведь речь идет о Европе и США, которые стоят вместе и противостоят всем угрозам. Именно поэтому так важно, чтобы мы делали все возможное, чтобы не допустить раскола между Европой и США", - отметил Столтенберг.

Известно, что одной из причин кризиса в НАТО является заявленная США амбиция каким-то образом взять под контроль Гренландию. Сейчас есть опасения, что США выведут войска быстрее, чем Европа успеет их заменить, и что РФ захочет проверить, действительно ли все страны НАТО готовы помогать друг другу в случае нападения.

В то же время Столтенберг предостерег от чрезмерных спекуляций относительно будущего альянса.

"В Москве не должно возникнуть никакой неопределенности относительно нашей готовности защищать друг друга", - подчеркнул он.

Также бывший генсек отверг идею европейского оборонного альянса.

"Я испытываю большое уважение к ЕС, но не верю, что ЕС может заменить НАТО в вопросах общей безопасности и оборонных гарантий", - подытожил он.

НАТО и война в Украине

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о прямых переговорах между Евросоюзом и Россией. В то же время Рютте отказался оценивать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, которого предлагают на роль переговорщика от Европы.

"Марио Драги является близким личным другом, но я не собираюсь комментировать, кто должен взять на себя эту роль. Во-первых, ЕС должен определиться с ролью, которую хочет играть. И если ответ будет положительным, тогда должны быть дебаты, кто может выполнять эту роль", - отметил Рютте.

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович заявил, что Россия может напасть на страны НАТО уже в ближайшее время. По его словам, именно в этом году перед Путиным открылась такая возможность и она может продлиться до момента выборов в США.

"Поэтому эта угроза сейчас возрастает для европейских стран. И все эти угрозы сводятся к тому, что Путин может искать поводы, чтобы начать гибридную операцию, в частности против стран-членов НАТО, в частности против стран Балтии", - отметил Попович.

