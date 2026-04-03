Столтенберг признался, что хотел 'сдать' страны Балтии Кремлю, - Baltic Sentinel

В угоду Кремлю экс-генсек НАТО был готов вернуть архитектуру безопасности в Европе к границам 1997 года.

В 2021 году тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждал с российскими властями вывод войск из стран Восточной Европы и создание "буферной зоны" в странах Балтии.

Об этом пишет издание Baltic Sentinel со ссылкой на мемуары Столтенберга. Издание отметило, что в мемуарах бывшего генсека говорилось, что он вел переговоры с Кремлем, о которых страны Балтии даже не догадывались.

Например, осенью 2021 года он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и предложил обсудить идею Кремля о создании "буферной зоны".

Издание отметило, что таким образом Столтенберг проигнорировал возражения Польши и страны Балтии против любых уступок Кремлю и был готов вернуть архитектуру безопасности в Европе к границам 1997 года.

Однако Кремль отказался от плана, поскольку требовал полного контроля над регионом. В частности, на заседании Россия–НАТО в январе 2022 года Москва заявила, что ее предложения - это не предмет для обсуждения, а ультиматум по принципу "принимайте как есть или уходите".

В мемуарах Столтенберг указал, что его взгляды на отношения с Россией сформировал отец, который работал министром иностранных дел Норвегии. В своей работе он даже пропагандировал диалог с Кремлем во время Холодной войны. В связи с этим сам бывший генсек НАТО написал о том, как ему удалось поддерживать этот диалог даже после аннексии Крыма в 2014 году.

Трамп и НАТО

Также в мемуарах Столтенберг написал о том, что угроза выхода США из НАТО была вполне реальной. Советники президента США Дональда Трампа серьезно готовили этот шаг и это могло разрушить Альянс молниеносно.

Но, произошел парадокс, отметил экс-генсек: именно при Трампе американское присутствие в Европе возросло и члены НАТО начали вкладывать больше денег в оборону.

Вторжение РФ в Украину

Столтенберг также вспомнил, что еще в октябре 2021 года США предупреждали о подготовке вторжения России в Украину, но тогда Франция и Германия посчитали эти оценки преувеличенными и просто призывали избегать эскалации.

Отдельно он признал, что в начале полномасштабной войны отказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в усилении ПВО: "Я сказал ему "нет" в его трудный час".

Столтенберг и Украина

Ранее экс-генсекретарь НАТО назвал фатальные просчеты Запада относительно Украины. Тогда он отметил, что союзники НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине, но это произошло слишком поздно. По его словам, большой ошибкой Запада было то, что он не оказал Украине помощь раньше. Это нужно было сделать еще в 2014 году.

