Исчезновение нового лидера Ирана: СМИ объяснили, почему он скрывается

56-летний Хаменеи был ранен в первый день атаки Израиля и Соединенных Штатов.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике, поскольку получил легкие ранения в результате совместной операции США и Израиля. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный израильский чиновник.

Отмечается, что Корпус стражей исламской революции Ирана продвинул кандидатуру Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером, считая его более сговорчивой версией своего отца, который будет поддерживать их жесткую политику.

В то же время, три высокопоставленных иранских источника заявили, что выбор Хаменеи может привести к более агрессивной позиции за рубежом и усилению внутренних репрессий.

Кроме того, The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников отметила, что одна из причин, по которой Хаменеи не появляется публично, заключается в опасениях, что любое сообщение может раскрыть его местонахождение и подвергнуть его опасности. Но другим фактором является то, что 56-летний Хаменеи был ранен в первый день атаки Израиля и Соединенных Штатов.

Трое иранских чиновников заявили, что в течение последних двух дней им сообщали более высокопоставленные должностные лица правительства, что Хаменеи получил травмы, в частности ног, но был в сознании и скрывался в очень безопасном месте с ограниченной связью.

Два израильских военных чиновника заявили, что собранная ими информация также заставила оборонное ведомство поверить, что Хаменеи получил травмы ноги 28 февраля, и к этому выводу они пришли еще до того, как он был избран новым верховным лидером.

Новый лидер Ирана - что о нем известно

Как сообщал УНИАН, 8 марта совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Его считают влиятельной закулисной фигурой в Иране, и он тесно связан с Корпусом стражей исламской революции и силовыми структурами Тегерана.

Моджтаба является вторым по старшинству сыном покойного бывшего высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Он родился в Мешхеде в 1969 году.

В 2019 году США ввели санкции против Моджтабы Хаменеи в рамках политики, направленной против лиц, связанных с Али Хаменеи. В Вашингтоне заявляли, что он причастен к репрессиям внутри Ирана и за его пределами.

