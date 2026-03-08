В Иране избрали нового верховного лидера страны: что о нем известно

В 2019 году США ввели санкции против Моджтабы Хаменеи.

Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Об этом сообщает Fars News.

Моджтабу Хаменеи считают влиятельной закулисной фигурой в Иране. Он тесно связан с Корпусом стражей исламской революции и силовыми структурами Тегерана.

Моджтаба Хаменеи является вторым по старшинству сыном покойного бывшего высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Он родился в Мешхеде в 1969 году.

Видео дня

Кроме того, Моджтаба Хаменеи изучал теологию под руководством своего отца и других влиятельных учителей и стал священнослужителем. Известно, что он участвовал в ирано-иракской войне с 1987 по 1988 год.

Напомним, что в 2019 году США ввели санкции против Моджтабы Хаменеи в рамках политики, направленной против лиц, связанных с Али Хаменеи. В Вашингтоне заявляли, что он причастен к репрессиям внутри Ирана и за его пределами.

Трамп пообещал ликвидировать все руководство Ирана

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Ираном. По его словам, операция "Эпическая ярость" закончится только тогда, когда у Тегерана больше не будет функционирующей армии или руководства у власти.

Трамп сказал журналистам, что переговоры будут не нужны, если все потенциальные лидеры Ирана будут убиты, а иранская армия уничтожена. Он предположил, что война может закончиться полной капитуляцией Тегерана.

Вас также могут заинтересовать новости: