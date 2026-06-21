Кризис в Гималаях: Индия, Китай и Непал поссорились из-за карты 1816 года

Границы в Гималаях остаются неопределёнными ещё со времён британской колонизации.

Индия и Китай договорились о возобновлении работы стратегического горного перевала в Гималаях, однако это решение вызвало резкую реакцию Непала, который считает перевал своей территорией. Об этом пишет Antena 3 CNN.

Скандал разгорелся вокруг спорной территории Калпани–Лимпиядхура–Липулех, через которую проходит древний паломнический маршрут. Речь идет о районе на стыке границ Индии, Непала и Китая. Именно через него пролегает перевал Липулех, имеющий важное стратегическое и торговое значение для региона.

После достижения договоренностей между Пекином и Нью-Дели о его повторном открытии непальские власти заявили, что решение было принято без учета их позиции.

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Как отмечает издание, спор вокруг этого участка имеет давнюю историю. Непал считает, что территория Калпани–Лимпиядхура–Липулех принадлежит ему в соответствии с историческими документами, тогда как Индия контролирует этот район на протяжении десятилетий и рассматривает его как часть своей государственной территории. Китай, в свою очередь, участвует в переговорах об использовании перевала как сторона, контролирующая Тибетский автономный район.

В публикации отмечается, что в настоящее время в центре внимания оказались исторические карты и документы начала XIX века. В частности, стороны ссылаются на положения Сугаульского договора 1816 года, который определял границы между Непалом и Британской Индией после завершения англо-непальской войны. Именно поэтому, пишет издание, всё чаще раздаются призывы найти и тщательно проанализировать карты того периода, чтобы установить первоначальное прохождение границы.

Проблема заключается в различном толковании исторических источников и русла реки Кали, которая упоминается в договоре как ориентир для определения границы. От того, где именно расположено её истоковое русло, зависит принадлежность спорной территории.

По мнению обозревателей, вопрос вряд ли будет быстро урегулирован, поскольку он сочетает в себе исторические, политические и стратегические интересы сразу трех государств. Поэтому поиск документов и карт 1816 года может стать одним из ключевых этапов в попытках доказать правомерность территориальных претензий каждой из сторон.

Пограничные споры в Гималаях

Как писал УНИАН, Индия и Китай активно инвестируют в военную и транспортную инфраструктуру вдоль общей границы в Гималаях, что стало особенно актуальным после столкновений 2020 года. Тогда Китай смог быстро перебросить войска благодаря развитой сети дорог и железных дорог, в то время как Индия отставала из-за слабой логистики.

В ответ Нью-Дели приступил к реализации масштабных проектов, в частности к строительству туннеля Зоджила и новых дорог, мостов, взлетных полос и вертолетных площадок в Ладакхе и у озера Пангонг Цо. Аналитики предупреждают, что такая инфраструктурная гонка лишь повышает риск новых конфликтов в спорных приграничных районах.

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