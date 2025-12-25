Индия и Китай активно строят инфраструктуру для войны за Гималаи, - WSJ

Две страны-гиганта имеют несколько спорных точек в этом регионе.

Индия и Китай вливают огромные средства в развитие транспортной и военной инфраструктуры в отдаленных горных регионах общей границы в Гималаях. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, пограничные столкновения на общей границе, произошедшие в 2020 году, выявили тревожную для Индии уязвимость на этом направлении. Пока Китай десятилетиями создавал огромную сеть железных дорог и дорог вдоль своих приграничных регионов, Индия почти ничего не делала для построения инфраструктуры, необходимой для обороны собственных приграничных районов в Гималаях.

Когда в 2020 году вспыхнули пограничные столкновения, в которых зафиксированы ограниченные потери с обеих сторон, Китай имел возможность оперативно перебрасывать подкрепления - в течение нескольких часов. Зато войскам Индии нужна была неделя, чтобы отправить дополнительные силы в регион.

Из-за плохих горных дорог некоторые высокогорные районы Индии могли неделями находиться в изоляции во время зимней непогоды. Теперь Нью-Дели стремится исправить эту ошибку. Одним из самых амбициозных проектов должен стать тоннель Зоджила, прокладываемый в горах северной Индии на высоте около 3,5 км. Работы над проектом стоимостью более 750 миллионов долларов начались через несколько месяцев после столкновений 2020 года.

15-километровый тоннель, который должны закончить через два года, облегчит логистику к пограничным постам в горном регионе Ладакх, который по полгода может оставаться отрезанным от остальной страны из-за сильных снегопадов, рассказал генерал-лейтенант Дипендра Сингх Худа, бывший командующий Северного командования Индии.

Как пишет WSJ, одним из спорных участков на границе Индии и Китая является озеро Пангонг Цо, где в течение многих лет происходили столкновения между индийскими и китайскими войсками. После событий 2020 года обе стороны принялись строить больше дорог и другой инфраструктуры на пути к этому озеру.

В прошлом году Китай завершил строительство моста, соединяющего северный и южный берега озера, что позволило войскам пересекать его, а не обходить. Индия последовала этому примеру, расширив свои форпосты и модернизировав дороги вдоль побережья и на базах поблизости.

Индия также построила более 30 вертолетных площадок и модернизировала и построила несколько взлетно-посадочных полос вдоль своей границы.

Как отмечает WSJ, десятилетиями Индия избегала масштабного строительства вдоль своей границы с Китаем, надеясь что непроходимые Гималаи и отсутствие дорог сдержат вторжение Китая. Однако в последние 20 лет Индия изменила подход, увидев, как Китай ускоренно движется вперед, строя десятки тысяч километров дорог и железных дорог в направлении границы с Индией.

В последние годы Китай начал демонстрировать все большую уверенность, отправляя войска к границе и провоцируя периодические противостояния. По мнению независимых аналитиков, инфраструктурные усилия Индии только увеличивают вероятность конфликта за спорные пограничные районы. Столкновение 2020 года было частично спровоцировано как раз желанием Китая сорвать строительство Индией новой дороги вблизи границы.

Китайская внешняя агрессия

Как писал УНИАН, западные разведки считают, что Китай рассматривает возможность нападения на Тайвань в ноябре 2026 года, если промежуточные выборы в Конгресс США приведут к политическому кризису и внутренним беспорядкам и отвлекут Вашингтон от внешней политики. В Пекине потенциальный конфликт вокруг результатов выборов считают окном возможностей, параллельно готовясь к силовому сценарию - в частности модернизируя гражданские паромы для военных нужд и планируя построить более 70 таких судов до конца 2026 года.

Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Китай могут действовать скоординировано: в случае военных действий Китая против Тайваня Пекин, по его мнению, способен побудить Россию к активным действиям в Европе, чтобы отвлечь Запад.

