Индия хочет оснастить танки Т-90 и Arjun лазерами против дронов и создать беспилотные Т-72

Т-90C и Arjun могут получить лазерную систему мощностью 10 кВт.

Индия хочет улучшить свой танковый парк с помощью новейших систем вооружения. Например, Т-90С и Arjun планируют оснастить лазерной системой для борьбы с воздушными угрозами, пишет Indian Defence Research Wing.

Отмечается, что Т-90С и Arjun могут получить лазерную систему мощностью 10 кВт. Она будет способна уничтожать различные воздушные цели, включая FPV-дроны, на расстоянии более 1,5 км.

В издании добавили, что такая система должна работать на базе искусственного интеллекта и иметь возможность обнаруживать и отслеживать цели в радиусе 360 градусов. В Индии планируют ввести такие танки в состав крупных бронетанковых формирований.

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В Defense Express подчеркнули, что создать такую систему будет далеко не просто. Аналитики отметили, что на это может уйти немало времени, если вообще удастся создать рабочий образец и масштабировать такое решение.

В издании напомнили, что Индия разрабатывает лазерное оружие как минимум с 2000-х годов. Однако пока о полноценных образцах, которые могли бы эффективно действовать на поле боя, говорить рано.

Как пишет Times of India, Индия также рассматривает вопрос превращения танков Т-72М1 в дистанционно-управляемые машины. Индийская армия уже ищет отечественных партнеров для цифровизации этого танка в рамках конкурса Aditi 4.0.

В Defense Express добавили, что у России также есть проект беспилотного Т-72 под названием ТШРК "Штурм". Работы над ним ведутся уже более 10, но пока неизвестно, в каком состоянии находится этот проект.

Индия планирует заключить рекордною оборонную сделку с Францией

Напомним, что ранее Индия приступила к финальным бюрократическим процедурам для заключения рекордного оборонного соглашения с Францией на закупку 114 истребителей Rafale. Речь идет об одной из крупнейших сделок в истории индийских ВВС.

По предварительным оценкам, стоимость контракта может составить около 40 млрд долларов. При этом 90 из 114 самолетов планируется производить в Индии с локализацией до 50% комплектующих.

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