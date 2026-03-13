В Совбезе ООН вспыхнул конфликт между США, РФ и Китаем по поводу ядерной программы Ирана

В Иране говорят, что ядерная программа страны "всегда была исключительно мирной".

США и западные союзники столкнулись с Россией и Китаем по поводу ядерных намерений Ирана, поскольку Вашингтон пытался в ООН еще больше оправдать войну, которую он начал против страны две недели назад. Об этом пишет Reuters.

В частности, на заседании Совета Безопасности ООН, председательство в котором в этом месяце осуществляют США, РФ и Китай тщетно пытались заблокировать обсуждение вопроса о создании комитета для надзора и обеспечения выполнения санкций ООН против Ирана. Их предложение отклонили 11 голосами против 2, еще двое воздержались.

Обращаясь к Совету, посол США в ООН Майкл Волц обвинил Москву и Пекин в попытках защитить Тегеран, блокируя работу так называемого Комитета 1737.

"Все государства-члены ООН должны применять эмбарго на поставки оружия в Иран, запрещать передачу и торговлю ракетными технологиями и замораживать соответствующие финансовые активы. Положения ООН, которые будут вновь введены, не являются произвольными, а имеют узкую сферу применения, чтобы противодействовать угрозе, которую представляют иранские программы ядерного, ракетного и обычного оружия, а также постоянная поддержка Ираном терроризма", - подчеркнул он.

По словам Волца, Китай и Россия не хотят функционального комитета по санкциям, ведь "они хотят защитить своего партнера, Иран, и продолжать поддерживать оборонное сотрудничество, которое сейчас снова запрещено".

Посол добавил, что на прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии ООН повторно заявило, что Иран является единственным государством в мире, которое не обладает ядерным оружием, однако производит и накапливает уран, обогащенный до 60%, а также отказывается предоставить МАГАТЭ доступ к этим запасам.

В то же время посол России в ООН Василий Небензя обвинил США и их союзников в разжигании "истерии вокруг якобы планов Ирана по получению ядерного оружия", которые никогда не подтверждались отчетами МАГАТЭ.

"Это было сделано с целью принять очередные военные меры против Тегерана и обеспечить значительное обострение ситуации на Ближнем Востоке и за его пределами", - отметил он.

В свою очередь представитель Китая Фу Кон назвал Вашингтон "подстрекателем" иранского ядерного кризиса и добавил, что он "прибег к откровенному применению силы против Ирана во время переговорного процесса, что сделало дипломатические усилия бесполезными".

Также посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани сказал журналистам, что ядерная программа страны "всегда была исключительно мирной" и что Тегеран не признает никаких попыток ввести против него санкции.

Война США с Ираном - последние новости

Ранее посол Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэттью Витакер отреагировал на вероятную поддержку Ирана со стороны России. По его словам, на данный момент нет публичных признаков этого.

"Но даже если это и так, это, безусловно, им не помогает, потому что иранцы терпят серьезное поражение", - подчеркнул Витакер.

Также сообщалось, что США потеряли в войне с Ираном самолет-заправщик KC-135. Отмечается, что потеря самолета не была связана с огневым поражением со стороны противника или так называемым "дружественным огнем". Что случилось с экипажем самолета, пока неизвестно.

