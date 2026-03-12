Война в Иране вызвала крупнейший кризис в истории мирового нефтяного рынка, – МЭА

Страны Персидского залива уже сократили общую добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки.

Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший сбой поставок в истории мирового нефтяного рынка. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки сырой нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив сократились с примерно 20 млн баррелей в сутки до войны до минимальных объемов сейчас. Из-за быстрого заполнения хранилищ страны Персидского залива уже сократили общую добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки. При отсутствии быстрого восстановления морских перевозок потери поставок, вероятно, будут расти.

Эксперты подсчитали, что мировое предложение нефти сократится в марте на 8 млн баррелей в сутки. Сокращение на Ближнем Востоке частично компенсируется ростом добычи в странах вне ОПЕК+, а также в Казахстане и России.

Конфликт также существенно влияет на мировые рынки нефтепродуктов. В 2025 году страны Персидского залива экспортировали 3,3 млн баррелей нефтепродуктов в сутки.

Сегодня в регионе уже остановлено более 3 млн баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак и отсутствия экспортных маршрутов. Работа нефтеперерабатывающих заводов в других регионах также будет все больше ограничиваться из-за нехватки сырья.

Даже несмотря на такую ситуацию, эксперты МЭА не спешат бить тревогу. Они отмечают, что мировые запасы нефти в январе составили 8210 млн баррелей - самый высокий уровень с февраля 2021 года.

Структура этих запасов выглядит так:

50% приходится на страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

15% – это запасы сырой нефти в Китае;

25% – это нефть, находящаяся в танкерах в море;

остальные объемы хранятся в других странах вне ОЭСР.

По мнению специалистов, массовая отмена авиарейсов на Ближнем Востоке и масштабные перебои с поставками сжиженного нефтяного газа (LPG) могут уменьшить мировой спрос на нефть примерно на 1 млн баррелей в сутки в марте и апреле по сравнению с предыдущими оценками.

Дополнительные риски для прогноза создают более высокие цены на нефть и более нестабильные перспективы мировой экономики. Ожидается, что в 2026 году мировое потребление нефти вырастет на 640 тысяч баррелей в сутки в годовом измерении, что на 210 тысяч баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

Ситуация в Иране и цены на нефть - последние новости

Из-за фактической блокировки Ормузского пролива цены на нефть поднялись выше 110 долларов за баррель, после чего несколько снизились.

11 марта Международное энергетическое агентство сообщило, что страны-члены согласились выпустить рекордные 400 миллионов баррелей нефти из резервов, чтобы решить проблемы с поставками "черного золота".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана фактически выиграна, и теперь вопрос только в том, когда завершатся боевые действия.

12 марта цены на нефть поднялись. Рост стоимости связывают с обострением транспортных проблем на Ближнем Востоке из-за войны в Иране и усилением ограничений на экспорт топлива из Китая для противодействия последствиям конфликта.

