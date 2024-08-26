После 96 часов ареста Дурова могут или освободить, или продлить срок и объявить обвинения.

Французские судебные власти продлили срок содержания под стражей основателя и руководителя Telegram Павла Дурова.

Как пишет Le Monde, арест Дурова в аэропорту Ле Бурже поздно вечером в субботу стал последним необычным поворотом в карьере одного из самых влиятельных мировых технологических деятелей.

Издание со ссылкой близкий к расследованию источник сообщает, что следственный судья, который ведет дело, продлил задержание 39-летнего Дурова.

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Как сообщается, этот первоначальный период содержания под стражей для допроса может длиться максимум 96 часов. По истечении этого срока судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и продлении срока содержания под стражей.

Дурова задержали - что известно

Россия временем обвинила Францию ​​в "отказе сотрудничать", а Илон Маск стал на защиту Дурова. Американский информатор Эдвард Сноуден, который нашел убежище в России, раскритиковал "нападение на основные права человека на свободу слова и объединений".

Дуров прибыл в Париж из Баку и планировал поужинать в столице Франции, сообщил изданию источник, близкий к делу. Его сопровождали телохранитель и личный помощник.

Telegram тем временем прокомментировал ситуацию, заявив, что Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. "Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах - его модерация соответствует отраслевым стандартам... Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - говорится в заявлении.

Напомним, Дуров основал Telegram в 2013 году. Платформа стала чрезвычайно популярной отчасти из-за простоты просмотра и публикации видео на своих "каналах" обмена сообщениями. Telegram обязался никогда не раскрывать информацию о своих пользователях.

Ранее в интервью Дуров рассказал, что идея запустить зашифрованное приложение для обмена сообщениями пришла ему в голову после того, как он подвергся давлению со стороны российского правительства во время работы во ВКонтакте.

Однако критики обвиняют платформу в размещении зачастую незаконного контента, начиная от экстремальных сексуальных образов, дезинформации и заканчивая услугами по покупке наркотиков.

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