Команда российского мессенджера Telegram впервые отреагировала на задержание Павла Дурова во Франции.

Они уверяют, что соблюдают законы Европейского союза, включая Закон о цифровых услугах. В официальном заявлении отмечается, что его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Команда добавила, что ждет скорейшего разрешения этой ситуации.

"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - говорится в сообщении.

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