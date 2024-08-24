Дурову должны предъявить обвинения сразу по нескольким серьезным статьям.

Французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает телеканал TF1.

Отмечается, что Дуров был арестован около 20:00 в субботу вечером, когда сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Арест был произведен жандармами GTA.

Известно, что он в был зарегистрирован в FPR (картотеке разыскиваемых лиц) и только что прибыл из Азербайджана.

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Ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими правоохранителями, что якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, и других тяжких преступлений. Примечательно, что он был действителен, если и только если Павел Дуров находился на территории Франции.

"Сегодня вечером он допустил ошибку. Мы не знаем, почему...", – сообщил TF1-LCI источник, близкий к следствию.

Поскольку Павел Дуров знал, что является персоной нон-грата во Франции, он имел привычку путешествовать в Эмираты, страны бывшего СССР, Южную Америку и др. При этом, он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где Telegram находился под пристальным наблюдением.

Следователи из ONAF (Национальный офис по борьбе с мошенничеством при таможенном департаменте) сообщили ему о подозрении и взяли под стражу. Теперь Дуров должен предстать перед следственным судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, обращение с крадеными товарами, педо-преступный контент и т.д.

"Павел Дуров точно окажется в СИЗО. На своей платформе он позволил совершить бесчисленное количество правонарушений и преступлений, в отношении которых он не сделал ничего, чтобы сдержать их", – заявил источник, близкий к делу.

Нет сомнений, что после предъявления обвинения Дуров будет содержаться под стражей. Миллиардер располагает значительными средствами для побега, и его гарантии защиты вряд ли убедят судей.

Обновлено: По данным TF1, основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет заключения во Франции. Скоро он предстанет перед судом как гражданин Франции. Сейчас в объектах недвижимости Дурова во Франции проводят обыски.

Павел Дуров: история с французским гражданством

Как сообщают во французских СМИ, Дуров получил французское гражданство в 2021 году в результате, как называла это газета Le Monde "исключительной и крайне политической процедуры". Процедура натурализации во Франции обычно происходит, если человек имеет корни или родственников в стране, или происходит из франкофонной страны. Однако Дуров не попадал ни под один критерий.

В этих обстоятельствах существовала только одна процедура, с помощью которой Дуров мог бы получить натурализацию: так называемая процедура "выдающегося иностранца" – это очень редкая и осторожная практика, которая предоставляет французское гражданство по инициативе правительства иностранцу, который своей выдающейся деятельностью способствует влиянию Франции и процветанию ее международных экономических отношений. Винсент Тшен, профессор публичного права в Университете Руана, отмечал, что применение этой нормы является очень редким.

За полгода до этого Павел Дуров уже получил новый паспорт в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовавшись новой возможностью для богатых иностранных инвесторов в стране, которая почти никогда не дает натурализации. С 2017 года он живет в Дубае, где также находится штаб-квартира Telegram.

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