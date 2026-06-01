Британия направила элитное танковое подразделение к российской границе

Учения "Весенний шторм" проходили всего в 25 км от российской границы.

Около 1500 британских солдат из элитной бригады были развернуты в Эстонии для тренировок с силами НАТО в рамках учений "Весенний шторм" - всего в 25 км от российской границы.

Как пишет forsal.pl, в учениях также использовались танки Challenger 2. Ядро сил, участвующих в учениях, составляла боевая группа, сформированная вокруг 2-го батальона Королевского шотландского полка.

Министерство национальной обороны Великобритании объявило, что сценарий учений включал защиту страны от вражеского вторжения и был призван продемонстрировать оперативные возможности передовых сухопутных сил НАТО.

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Великобритания поддерживает постоянное военное присутствие в Эстонии с 2017 года в рамках операции "Кабрит". Миссия была создана в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году и направлена ​​на обеспечение безопасности союзников в регионе. В настоящее время британцы возглавляют международную боевую группу, дислоцированную на базе Тапа.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году НАТО приняло решение еще больше усилить свое присутствие на восточном фланге. Существующие боевые группы будут расширены до бригадного уровня, если это необходимо, а страны-участницы соглашения обязались поддерживать дополнительные силы в готовности к быстрому развертыванию.

"Весенний шторм" – это самые важные ежегодные учения, организуемые Вооруженными силами Эстонии. Помимо военнослужащих регулярной армии, в них участвуют резервисты, призывники и подразделения союзников по НАТО.

В этом году учения были сосредоточены на операциях в приграничных районах. Учения включали перемещение тяжелой техники, организацию командных пунктов и координацию многонациональных сил в полевых условиях.

Страни Балтии готовятся к войне

Ранее сообщалось, что Латвия начала устанавливать первые барьеры против передвижения – так называемые "зубы дракона" – вдоль границы с Россией.

Эстония также усиливает подготовку к потенциальной угрозе со стороны России, превращая оборонное планирование в часть повседневной жизни. Власти страны расширяют сеть укрытий, проводят масштабные учения по эвакуации населения, обучают школьников управлению беспилотниками и увеличивают военные расходы.

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