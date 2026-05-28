Норвегия вошла под 'ядерный зонтик' Франции

Норвегия и Франция подписали соглашение о ядерном оборонном альянсе. Об этом сообщает Faytuks Network.

Как отмечается, согласно документу, подписанному президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре, Франция предоставит Норвегии военную помощь, если это будет необходимо.

По информации Reuters, накануне Стьоре посетил Париж, чтобы подписать новое оборонное соглашение с Францией, которое предусматривает присоединение Норвегии к инициативе Франции в отношении ядерного оружия.

"Мы делаем это с учетом ситуации в сфере безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России, в том числе в ядерной сфере, и то, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны", – сказал Стере.

Норвегия с населением 5,6 миллиона человек является членом НАТО, но не Европейского Союза, и имеет общую границу с Россией в Арктике.

В марте Франция предложила распространить защиту своего ядерного зонтика на другие европейские страны, что на практике означает, что нападение на Норвегию может спровоцировать ядерный ответ со стороны Парижа.

Помимо Норвегии, ядерную защиту от Франции ранее получили Польша и Литва, которые также граничат с Россией.

Ядерное оружие в Европе

Как сообщал ранее УНИАН, Эстония не против разместить у себя ядерное оружие. Министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна, комментируя тему ядерного сдерживания агрессии, отмечал, что, по его мнению, Европе не следует отвергать такую идею. Он также сообщил, что Эстония, при необходимости, могла бы разместить на своей территории ядерное оружие своих союзников.

"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", – отметил министр.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, как на вооружении Германии может появиться ядерное оружие. Он исключил возможность разработки его страной собственного ядерного оружия, предположив вместо этого, что они могут развернуть у себя ядерное оружие Франции и Великобритании.

"Я не хочу, чтобы Германия рассматривала возможность разработки собственного ядерного оружия", – сказал Мерц.

