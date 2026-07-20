20 июля дождей в Украине станет больше

Осадки ожидаются в большинстве областей, но они будут не такими интенсивными, как на выходных.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с дождей. Осадки 20 июля пройдут в большинстве областей, за исключением востока и юго-востока страны. Температура будет комфортной, в пределах +21°...+27°. На юге и востоке разогреет чуть сильнее - до +27°...+32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +19°, днем +24°, дождь.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +16°, днем +23°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +17°, днем +24°, дождь.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +18°, днем +24°, дождь.

В Тернополе 20 июля ночью +17°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +17°, днем +23°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +17°, днем +23°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +25°, ясно.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +18°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +19°...+26°, переменная облачность, дождь.

В Житомире в понедельник ночью +19°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+23°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах сегодня ночью +20°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, переменная облачность, дождь.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +16°...+29°.

В Одессе 20 июля - переменная облачность, температура ночью +24°, днем +26°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +29°, ясно.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +27°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, ясно.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +15°...+29°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +14°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +31°.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

20 июля - пророка Илии и обретение мощей святого Афанасия Берестейского. по приметам, если в этот день жарко, то осень будет сухой.

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