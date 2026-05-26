НАТО наращивает силы для защиты Латвии и Эстонии на случай войны с РФ, – Reuters

В частности, немецко-нидерландский корпус, базирующийся в Мюнцере, будет пополняться за счет других партнеров.

Организация Североатлантического договора (НАТО) укрепит оборону восточного фланга благодаря новой структуре, которая упростит быстрое развертывание сил в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

В настоящее время силы Альянса в Литве, Латвии, Эстонии и на севере Польши находятся под командованием единого многонационального штаба в польском городе Щецин.

При этом запланированные изменения подчеркивают стратегическую важность Балтии, которая находится в центре внимания со времени вторжения России в Украину.

Как пояснил один военный чиновник, закрепление второго корпуса в регионе позволит НАТО быстро развертывать большое количество войск. Он отметил это, учитывая ограниченную стратегическую глубину и уязвимость региона.

Обычно, при полной готовности, армейский корпус осуществляет командование над тремя дивизиями, это от 40 до 60 тысяч военных.

При этом, как сообщают источники, Германия и Нидерланды в координации с НАТО достигли соглашения о назначении германо-нидерландского корпуса, базирующегося в немецком городе Мюнцер, для обороны Латвии и Эстонии.

"Европейские союзники берут на себя больше ответственности за собственную безопасность на фоне жесткой критики со стороны президента США Дональда Трампа, который недавно обвинил европейских членов НАТО в недостаточной поддержке войны в Иране и объявил о том, что Вашингтон выведет 5 тыс. американских солдат из Германии", – говорится в статье.

Договоренность между Германией и Нидерландами устранила последнее препятствие, заключавшееся в нехватке корпусных войск, намекая на критически важные возможности, необходимые любому корпусу в таких сферах, как дальнобойная артиллерия, противовоздушная оборона, а также инженеры и медики.

Теперь Германия и Нидерланды будут наращивать эти силы вместе с другими партнерами.

Обострение отношений между Россией и странами Балтии – последние новости

Как сообщал УНИАН, в последнее время со стороны страны-агрессора, России, все чаще звучат обвинения в том, что страны Балтии и Финляндия якобы участвуют в атаках на российскую территорию, предоставляя свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников.

При этом страны Балтии все чаще обращаются к Украине за экспертной помощью в области противовоздушной обороны.

В апреле эстонская разведка заявила, что не располагает данными о подготовке Россией нового фронта против стран Балтии. Однако представитель разведки добавил, что решения Кремля бывают непредсказуемыми и часто иррациональными.

