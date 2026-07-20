На Москву летели более 400 дронов: горит крупнейший склад Wildberries и нефтебаза (видео)

Также пожар зафиксирован в индустриальном парке "Южные Ворота" в Домодедово.

Сегодня ночью Москву и Московскую область атаковали сотни беспилотников, после атаки вспыхнули пожары на одном из крупнейших логистических хабов Wildberries, нефтебазе и индустриальном парке.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении региона летело более 400 беспилотников. По его словам, якобы большая часть нейтрализована на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве.

Утром в сети начали публиковать фото и видео пожаров в подмосковном Подольске. Предварительно, поражена нефтебаза в микрорайоне Львовский.

Видео дня

Также сообщалось, что логистический центр Wildberries Коледино в Подольске атакуют дроны, там начали проводить эвакуацию персонала. В сеьт публикуют видео пожара, по некоторым данным, могли быть атакованы сразу две базы Wildberries.

Стоит отметить, что в Коледино находится один из крупнейших распределительных центров и складов компании Wildberries.

Также OSINT-аналитики пишут, что помимо логистического хаба Wildberries в Коледино и нефтебазы в Львовском, пожар зафиксирован в индустриальном парке "Южные Ворота" в Домодедово.

Также был атакован промышленный парк "Гривно" в Мотовилово.

Удары по Wildberries - последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 18 июля дроны поразили логистический центр Wildberries под Москвой в Электростали. Он является одним из крупнейших объектов в сети компании – российского маркетплейса и онлайн-ритейлера. Кроме того, был атакован центр Wildberries и в городе Котовске Тамбовской области.

Как уточнил президент владимир Зеленский, пораженные объекты использовались россиянами для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования.

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