Латвия укрепляет границу с Россией 'зубами дракона', готовясь к наземному вторжению

Национальные вооруженные силы Латвии началиустанавливать первые барьеры против передвижения – так называемые "зубы дракона" – вдоль границы с Россией, сообщает LSM.lv.

Барьеры расположены в три ряда шириной около десяти метров и предназначены для того, чтобы сделать невозможным проезд военной техники через границу. Каждый "зуб" весит примерно полторы тонны. Как отметили военные, промежутки между элементами настолько малы, что ни одна бронетехника не сможет через них пройти.

Подготовительная работа – строительство и изготовление барьеров – началась еще в 2024 году. Однако физическая установка на государственных и муниципальных землях стартовала только в 2025 году. Как говорится в материале, процесс сдерживали несколько факторов: строительство пограничной инфраструктуры, координация с Государственной пограничной охраной и логистика размещения объектов.

Одним из главных препятствий, о которых сообщается, была проблема частной собственности – значительная часть инфраструктуры возводится на землях частных лиц. Ситуацию урегулировал специальный закон.

По словам Андриса Риекстса, офицера, ответственного за проект, оборонительная линия должна не просто сдерживать противника, но и останавливать и уничтожать его непосредственно на границе – и именно опыт Украины делает этот подход принципиальным.

"Если что-то все же случится, мы должны быть готовы уничтожить их (россиян, – ред. УНИАН) здесь, ведь мы видим на примере Украины: как только мы отдаем территорию, вернуть ее практически невозможно", – подчеркнул полковник.

Помимо "зубов дракона", в перспективе запланировано строительство противотанковых рвов. Его совместно строят Латвия, Литва и Польша. Планируется завершить к 2028 году.

Стоит отметить, что общая протяженность границы Латвии с Россией и Беларусью составляет около 450 километров.

Ранее УНИАН писал, что Латвия готовится полностью запретить автобусное сообщение с Россией и Беларусью. В министерстве заявили, что регулярное транспортное сообщение повышает риски для граждан Латвии, включая возможные попытки вербовки и давления со стороны спецслужб.

Еще в 2024 году страна приказала гражданам РФ, не имеющим вида на жительство, покинуть ее территорию.

