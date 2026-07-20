Самая древняя река в мире появилась раньше динозавров: где она находится

Современное состояние водоема существенно отличается от представления о полноводной реке.

Динозавры существовали в течение мезозойской эры около 233–66 млн лет назад. А самая старая река в мире, существующая до сих пор, течет уже около 300–400 миллионов лет. Она возникла задолго до появления динозавров, пишет Science Blog.

Речь идет об австралийской реке Финке, известной также под названием Ларапинта. Однако, как отмечают авторы публикации, утверждение о Финке как о "самой старой реке в мире" требует важного уточнения. Саму современную реку никто напрямую не датировал возрастом в сотни миллионов лет. Зато настолько древней является схема её водосборной системы, сформировавшейся ещё в палеозойскую эру.

Как объясняется в материале, реки постоянно меняют русла под воздействием наводнений, эрозии, накопления осадочных пород и тектонических процессов. Поэтому, когда геологи говорят о возрасте реки Финке, они имеют в виду не современное русло, а саму систему водосбора в этой местности.

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Одним из ключевых аргументов в пользу большого возраста реки является то, что её верхнее течение прорезает горные хребты Центральной Австралии, хотя большинство рек обычно обходят подобные природные препятствия. Исследователи предполагают, что русло сформировалось ещё до поднятия этих горных структур и сохранило своё направление благодаря длительной эрозии.

Издание также обращает внимание на исследование 2022 года, авторы которого называют Финке одной из древнейших дренажных систем мира, но в то же время подчеркивают, что столь большой возраст остается гипотезой.

В ходе исследования анализировали изотопы бериллия-10 и алюминия-26 в древних речных отложениях. Результаты помогли реконструировать историю перемещения русла на протяжении нескольких миллионов лет, однако не позволили определить момент возникновения самой речной системы.

Что касается нынешнего состояния реки Финке, то она существенно отличается от представления о классической полноводной реке. Она относится к категории временных водотоков: значительную часть года её русло остаётся сухим, а вода сохраняется лишь в отдельных постоянных или сезонных водоёмах. После сильных дождей изолированные участки вновь соединяются между собой, и река временно превращается в мощный водный поток.

Автор публикации подчеркивает, что именно эта особенность объясняет, почему понятие "река" в случае с Финке может вводить в заблуждение. Непрерывным на протяжении сотен миллионов лет оставался не поток воды, а общая структура дренажной системы.

Помимо геологической ценности, Финке имеет важное культурное значение для коренного народа аррернте. В плане совместного управления национальным парком Finke Gorge река упоминается под традиционным названием Lhere Pirnte, которое примерно произносится как "Лара Пинта" и переводится как "соленая река". Как отмечает автор, для местных жителей она является частью живого культурного ландшафта, поэтому её значение выходит далеко за пределы дискуссий о геологических рекордах.

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Как писало УНИАН, в Боливии находится опасная высокогорная дорога, прославившаяся как "Дорога смерти". Ее самый опасный участок протяженностью около 60 км проходит по узким горным склонам Анд с крутыми поворотами и минимальными ограждениями, что делает ее одной из самых опасных трасс мира.

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