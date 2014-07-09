«Хамас» обстреливает ракетами Иерусалим и Тель-Авив

Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя вооруженное крыло исламистского движения «Хамас» - «Бригады имени Изеддина аль-Касама». Как заявила эта группировка, она выпустила четыре ракеты по Иерусалиму, четыре по Тель-Авиву и еще одну по Хайфе, пишет Радио Свобода.

Заметного вреда они не нанесли.

В целом, по данным Израиля, в течение вторника палестинцы запустили по территории Израиля более 130 ракет, но большинство их была малой мощности. Израиль в ответ на обстрелы этого и предыдущих дней нанес еще несколько воздушных ударов по боевикам на территории сектора Газы, в результате которых погибли не менее 17 палестинцев.

Кроме того, правительство Израиля одобрило во вторник призыв на военную службу дополнительно до 40 тысяч резервистов. Как пишет пресса, это является подготовкой к возможной сухопутной военной операции против «Хамас» в секторе Газа.

Руководство этой палестинской группировки тем временем объявило, что целью его нападений отныне становятся все израильтяне, а не только военные.

Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал лидеров стран мира оказать давление на Израиль, чтобы добиться немедленного приостановления военной кампании.

А в США Белый дом осудил ракетные обстрелы Хамас» и одновременно призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставлять открытыми возможности дипломатических контактов с палестинцами.

В последние недели боевики выпустили из сектора Газа по южной части Израиля сотни ракет. Положение обострилось еще больше прошлой неделе, когда пропавших в середине прошлого месяца трех израильских подростков нашли убитыми, а затем был убит палестинский подросток - как предполагают, это могла быть месть.