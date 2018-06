Спецслужбы США признались в слежке за Мартином Лютером Кингом

Слежка также велась за другими общественно значимыми фигурами того времени. Так, АНБ наблюдало за известным правозащитником Уитни Янгом, боксером Мохаммедом Али, журналистом The New York Times Томом Уикером и сатириком-колумнистом The Washington Post Артом Бухвальдом. Об этом стало известно из материалов, предоставленных самим ведомством, пишет Лента.ру со ссылкой на Foreign Policy.

Кроме того, АНБ получило задание отслеживать международные звонки и контакты сенаторов Франка Черча и Говарда Бейкера.

Точных данных о том, когда все эти люди попали в список АНБ и чье это было решение, нет. Предположительно, список существовал с 1967 по 1973 год. В этот период АНБ отслеживало коммуникации в общей сложности около 1650 граждан США, которые участвовали в антивоенном движении. В 1969 году, когда операция была на пике, спецслужба отслеживала почти 150 тысяч звонков, телеграмм и других средств коммуникации в месяц.

По теме: Спецслужбы США признались, что следят за иностранцами через интернет

Эта программа АНБ, получившая название «Минарет», действовала в 1960-1970-х годах при двух президентах: Линдоне Джонсоне и Ричарде Никсоне. Главной задачей АНБ в рамках программы был сбор информации о противниках войны во Вьетнаме и их связях за рубежом. Власти подозревали, что антивоенные настроения в США тайно распространялись Советским Союзом и его сторонниками. Как полагает Foreign Policy, программа АНБ осуществлялась по указанию Белого дома и без санкции суда.

Список лиц, за которыми следили власти США, был раскрыт на фоне недавнего скандала, спровоцированного бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Летом 2013 года он передал прессе документы, которые свидетельствуют о том, что АНБ ведет слежку за пользователями интернета, а также за клиентами крупных телекоммуникационных компаний. Официально власти заявили, что это происходило в ограниченном объеме и в целях борьбы с терроризмом. Однако под давлением общества было начато расследование деятельности АНБ. Сноудена между тем обвиняют в разглашении государственной тайны, и он скрывается от США в России.