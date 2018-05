Британия требует у The New York Times уничтожить документы Сноудена

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, речь идет о документах, рассказывающих о деятельности американской разведки и сотрудничающего с ней британского Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) — спецслужбы, занимающейся радиоэлектронной разведкой и защитой информации правительства и армии, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Соответствующий запрос был направлен руководству The New York Times от некоего высокопоставленного дипломата из британского посольства в Вашингтоне. По данным источников Reuters, ответа на этот запрос дано не было.

Ранее власти Великобритании потребовали уничтожения документов, переданных Сноуденом, у The Guardian. В ответ на это редакция британской газеты приняла решение передать документы The New York Times, посчитав, что американское издание более защищено от давления благодаря первой поправке к конституции США, гарантирующей свободу слова.

В середине августа сотрудники GCHQ пришли в редакцию The Guardian и уничтожили компьютеры, на которых хранились переданные Сноуденом материалы, включая ноутбук главного редактора. Тем не менее, главред газеты заявил, что работа над документами будет продолжена, только из-за рубежа.

Известно, что один из журналистов британской газеты, писавший статьи по документам Сноудена, Гленн Гринвальд, работает над ними, находясь в Бразилии. О том, что между изданием и британскими властями разгорелся конфликт из-за публикации секретных документов, стало известно 18 августа, после того, как в лондонском аэропорту был задержан и допрошен бойфренд Гринвальда, бразилец Давид Миранда, помогавший журналисту в работе над секретными материалами.

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден передал массу секретных документов о работе спецслужб США и Великобритании американским и британским журналистам. Он раскрыл свою личность, уже уехав из США, где ему теперь грозит уголовное преследование. В настоящее время Сноуден находится в России, где ему предоставили убежище.