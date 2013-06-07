Спецслужбы США признались, что следят за иностранцами через интернет

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер (James Clapper) заявил в четверг, 6 июня, что американские спецслужбы собирают через интернет-компании информацию только о пользователях, которые не являются гражданами США и находятся за пределами этой страны. Как передает Reuters, это, по словам Клэппера, позволяют американские законы, Lenta.ru.

Таким образом директор разведки прокомментировал статьи в изданиях Washington Post и Guardian, в которых утверждалось, что спецслужбы США следят за гражданами страны через интернет и телефон. По словам Клэппера, материалы газет содержат «многочисленные неточности».

The Washington Post 6 июня опубликовала статью, в которой утверждалось, что Агентство национальной безопасности США и ФБР имеют доступ к серверам таких компаний, как Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple и получают оттуда любую интересующую их информацию о пользователях, включая частную переписку.

После появления этого материала ряд упомянутых в нем компаний — Facebook, Yahoo, Google, Apple и Microsoft — опровергли, что предоставляют спецслужбам доступ к своим серверам.

Ранее британская Guardian писала, что Агентство национальной безопасности США следит за телефонными переговорами американцев, сотрудничая с телефонным оператором Verizon. Эта компания якобы предоставляет данные о разговорах своих клиентов по тайному распоряжению суда.