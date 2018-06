Правило DIY: ”сделай сам” или ”ручки очумелые”?

Три четверти британцев наносят ущерб своим домам, когда пытаются самостоятельно улучшать их планировку или ремонтировать, сообщает портал About property со ссылкой на исследование, проведенное Halifax Home Insurance. Ежегодно на устранение последствий "саморемонта" у хозяев, вдохновленных концепцией DIY ("do it yourself", "сделай сам") уходит 350 миллионов фунтов стерлингов (более 700 миллионов долларов).

Около 12 миллионов жителей Великобритании признались, что заняться ремонтом их подтолкнул просмотр телепрограмм. Каждый из них потратил на свое занятие в среднем около 4,5 тысяч фунтов стерлингов (более 9 тысяч долларов).

Наиболее популярным из таких "ремонтных" шоу, согласно исследованию, оказалось Changing Rooms ("Перепланировка"). Оно повлияло на решение 27 процентов британцев заняться улучшениями в своем жилье.

По словам Вики Эммотт (Vicky Emmott) из Halifax Home Insurance, "все это выглядит так просто на экране телевизора, что легко забыть об участии в рекламных шоу профессионалов с большим опытом работы". Поэтому специалисты советуют расшифровывать аббревиатуру DIY как "don`t involve yourself" ("сами не вмешивайтесь").

