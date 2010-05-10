Молодежный симфонический оркестр СНГ с успехом выступил в ООН

Молодежный симфонический оркестр СНГ, в который вошли музыканты из всех стран СНГ и Грузии, с успехом выступил в зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом УНИАН сообщили пресс-секретарь Фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Александр КАЛУГИН.

Он отметил, что молодежный симфонический оркестр СНГ создан в 2007 году по инициативе и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Перед началом концерта к гостям и музыкантам обратился генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН. Он напомнил о том, что за Победу во Второй мировой войне народам пришлось заплатить миллионами человеческих жизней.

«Были убиты от 50 до 70 млн. человек, и половина из них - в Советском Союзе", - сказал он.

В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Виталий ЧУРКИН подчеркнул, что День Победы "является главным объединяющим праздником" для народов стран СНГ, где почти в каждой семье есть погибшие во Второй мировой войне.

"Человечество смогло извлечь уроки из этой страшной катастрофы", - продолжил российский дипломат. Он отметил, что несмотря на разногласия между государствами, "они сплотились перед лицом опасности" и победили фашизм.

В приветствие президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА отмечается, что великое наследие общей Победы, за которую отдали жизни десятки миллионов людей на планете, необходимо не только бережно хранить, но и передать будущим поколениям.

В этом году "шефство" над оркестром взял всемирно известный музыкант, народный артист СССР Владимир СПИВАКОВ. В концерте также принял участие российский пианист, лауреат международных конкурсов Денис МАЦУЕВ.

Перед началом концерта Д.МАЦУЕВ, общаясь с журналистами, подчеркнул значимость выступления оркестра в Нью-Йорке, где молодые музыканты "смогут показать мастерство нашей музыкальной школы".

"Ведь не имеет никакого значения, откуда музыкант - из Украины, Таджикистана или Киргизии, я не разделяю, поскольку это наша великая педагогическая школа", - сказал он.

Музыканты исполнили произведения Чайковского, Рахманинова, Верди. Восторг в зале вызвало виртуозное исполнение оркестром "Лезгинки", а также "Полета шмеля" Римского-Корсакова.

Когда оркестр заиграл любимую на всем пространстве СНГ мелодию песни Давида Тухманова "День Победы", зал встал. В это время на двух больших экранах демонстрировались кадры кинохроники, запечатлевшие солдат-победителей самой страшной войны ХХ века. Под финальные аккорды музыки на экранах был показан проходивший на Красной площади парад Победы 1945 года.

Следующий концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ состоится 10 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.