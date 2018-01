Элтон Джон уходит со сцены: топ-10 лучших песен (видео)

Он издал 37 золотых и 27 мульти-платиновых альбомов, продал более 250 миллионов дисков по всему миру и до сих пор удерживает рекорд самого продаваемого сингла всех времен.

Рокетмен, Капитан Фантастик, Реджинальд Дуайт, но наиболее он известен как сэр Элтон Джон и его песни одни из лучших в истории классического рока.

Сегодня западные СМИ сообщили, что британский музыкант собирается покинуть сцену после почти 50-летней карьеры. Певец в ближайшее время намерен сделать заявление по этому поводу. Отмечается, что исполнитель жалуется на плохое здоровье. Предлагаем вам топ-10 лучших песен сэра Элтона Джона.

10. BENNIE AND THE JETS

9. SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORDS

8. GOODBYE YELLOW BRICK ROAD

7. CROCODILE ROCK

6. SOMEONE SAVED MY LIFE TONIGHT

5. MONA LISA AND MAD HATTERS

4. TINY DANCER

3. ROCKET MAN

2. YOUR SONG

1. Can you feel the love tonight - Elton John