Легендарный Элтон Джон завершает карьеру из-за болезни - западные СМИ

Британский поп-музыкант Элтон Джон собирается покинуть сцену после почти 50-летней карьеры.

Как сообщает The Mirror, по сообщениям источников музыкант в ближайшее время намерен сделать заявление по этому поводу. Отмечается, что певец жалуется на плохое здоровье.

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Позже Элтон Джон официально объявил о завершении гастрольной карьеры, чтобы больше времени проводить с близкими.

Так, в прошлом году он провел две ночи в реанимации и 12 дней в больнице, сражаясь с «вредной и необычной» бактериальной инфекцией, с которой столкнулся во время тура по Южной Америке.

На протяжении своей 50-летней карьеры певец продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Он также занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов.